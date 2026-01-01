Нападението над български футболни привърженици в Марсилия предизвика реакции сред представители на различни политически сили. Докато председателят на Народното събрание Михаела Доцова осъди насилието, а от „Продължаваме промяната“ предложиха обща декларация на парламента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев отправиха критики към премиера Румен Радев заради благодарностите му към френския президент Еманюел Макрон.

В публикация във Фейсбук от снощи Румен Радев съобщи, че е разговарял с Макрон за нападението срещу българските граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия.

„Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, написа премиерът.

Той благодари на френския президент за личната му ангажираност със случая. "Благодаря на президента Макрон за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, написа снощи Радев

Именно благодарностите за гарантираната сигурност предизвикаха критики от страна на Бойко Борисов и Ивайло Мирчев.

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му подкрепя предложението за обща декларация на Народното събрание срещу нападението над българските привърженици. Той посочи, че е ръкопляскал пръв на предложението на Николай Денков за изготвянето на такъв документ.

„Ние имаме най-хуманните агитки в сравнение с тези павиани“, заяви Борисов. Той призна, че му е трудно да се разграничи от пристрастията си като фен на „Левски“.

Той отправи критики към Румен Радев заради благодарностите към Еманюел Макрон. „Не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон“, каза Борисов.

По думите му отговорност за случилото се носят френската полиция, управата на Марсилия и самият футболен клуб.

„Възмутително е да благодариш за това, което се е случило“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той коментира и благодарностите за оказаната медицинска помощ на пострадалите: „Те оставаше да ги оставят да умрат там. Те са целите в кръв.“

Борисов поиска „Олимпик Марсилия“ да бъде изваден от европейските турнири, мачът да бъде анулиран, а на „Левски“ да бъде присъдена служебна победа. Той настоя УЕФА да предприеме строги мерки.

„Ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на „Левски“ и не ги изхвърлят, това ще означава, че са клекнали на някого“, заяви Борисов.

Според него футболистите на българския отбор изобщо не е трябвало да излизат на терена пред тази публика. Той подчерта, че насилието този път е било вътре в стадиона, и направи сравнение с трагедията на стадион „Хейзел“.

Борисов разказа, че е видял снимки от случилото се, изпратени му от приятели на място. Още през нощта се обадил на изпълнителния директор на „Левски“ Даниел Боримиров, за да провери информацията заради възможността публикациите в социалните мрежи да съдържат преувеличения.

По думите му Боримиров обяснил, че хората са били толкова уплашени, че са се страхували да не предизвикат нападателите.

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Критики към позицията на премиера отправиха и съпредседателите на „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

„Осъждаме насилието, но има някои притеснителни неща. По неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Агитките на „Олимпик Марсилия“ са известни с тяхната бруталност. Какви бяха тези благодарности от премиера към Макрон за сигурността“, запита Ивайло Мирчев.

Той определи случилото се във Франция като „шокиращо“ и подчерта, че в случая не може да се говори за гарантирана сигурност на българските привърженици.

"Възраждане"

Това е изключителен срам за Франция като държава, изключителен срам за УЕФА, коментира пред журналисти заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев, който е и заместник-председател на парламента, относно нападението над български футболни фенове в Марсилия.

Само си представете, ако от това нещо се беше случило в България, в момента щяхме да бъдем разпънати като държава, щяхме да сме най-злите и лоши елементи в Европейския съюз и в УЕФА, каза Ганев.

Парламентът подготвя обща декларация

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова също осъди нападението над българските футболни привърженици.

„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима“, написа тя във Фейсбук.

По думите ѝ спортът трябва да обединява хората и да носи радост и позитивни емоции, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие.

„Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им“, заяви Доцова.

Междувременно председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков призова политическите сили в Народното събрание да се обединят около обща декларация във връзка с нападението.

„Да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти“, подчерта Денков.

Той предложи текстът да бъде подготвен съвместно от парламентарните групи, да премине през Комисията по външна политика и след това да бъде приет в пленарната зала.

От ГЕРБ вече заявиха подкрепата си за инициативата и посочиха, че са излъчили свои представители за подготовката на декларацията.