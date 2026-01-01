Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

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МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани.

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Междувременно министърът на вътрешните работи проведе спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

"Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна", написа той.

Той пише още, че е изискал и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и през задграничния представител на МВР във Франция.

Припомняме, че единадесет български граждани са пострадали в четвъртък вечер, когато фенове на френския „Олимпик” (Марсилия) нападнаха български привърженици на „Левски” по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа на стадион „Велодром”.

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Нападението над български футболни привърженици предизвика реакции сред представители на различни политически сили. От опозицията отправиха критики към премиера Румен Радев заради благодарностите му към френския президент Еманюел Макрон.

В публикация във Фейсбук от снощи Румен Радев съобщи, че е разговарял с Макрон за нападението срещу българските граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. „Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, написа премиерът.

Той благодари на френския президент за личната му ангажираност със случая. "Благодаря на президента Макрон за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, написа снощи Радев