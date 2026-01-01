Железопътният прелез на изхода на Свищов в посока село Ореш няма да бъде затварян, а прелезопазачите ще продължат да изпълняват задълженията си. Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) след разговор между ръководствата на компанията и община Свищов.

От 2 години между общината, НКЖИ и дружеството „Сортови семена“ има спор за собствеността на съоръжението. Прелезът е от съществено значение за живеещите в района, както и за бизнеса в индустриалната зона, където има производствени бази и складове. Трафикът е натоварен, а затварянето му би затруднило сериозно достъпа до обектите.

„Невъзможно е да се продължи, защото няма алтернативен маршрут. Не може да се движим, това означава, че преустановяваме дейност, изобщо не може да работим“, заяви представителят на бизнеса Иваничка Цветанова.

Огнян Августинов посочи, че през района преминават десетки тежкотоварни автомобили. „Има зърнобаза, в която на ден минават не по-малко от 30-40 тира. Тук става едно задръстване“, обясни той.

Прелезът се използва и от земеделски производители за преминаване на селскостопанска техника и извозване на продукцията до зърнобазата. Кметът на Свищов Генчо Генчев заяви, че според кадастралната карта кабинката, в която стоят прелезопазачите, е изключителна държавна собственост.

„Тя не е нито на „Сортови семена“, нито на общината. ЖП прелезът е на държавата и той трябва да се обслужва от държавата“, посочи Генчев. С решението прелезът да остане отворен се гарантира продължаването на транспортния достъп до индустриалната зона и населената част на района.