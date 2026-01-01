Частичното бедствено положение в Козлодуй, обявено заради завишеното съдържание на хром във водата от централното водоснабдяване, е удължено с още седем дни - до 16:00 часа на 6 декември.

Това съобщи пред журналисти областният управител на Враца Росен Михайлов. Забраната е за използване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна.

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Решението е взето след заседание на Областния оперативен щаб, провело се в Козлодуй. "Последните проби показват, че в два от водоизточниците съдържанието на хром вече е в норма, но във водопроводната мрежа показателят остава над допустимите стойност", уточни Михайлов.

Причината според него е слабият отток и застояването на водата. В началото на следващата седмица ВиК операторът ще извърши оттичане на над 1000 куб. м вода през хидрант, за да бъде освежена мрежата с вода от водоизточниците с по-ниско съдържание на хром.

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"Продължава осигуряването на бутилирана минерална вода за жителите на града, като е организирано и снабдяването на училищата, детските градини и социалните заведения. Обсъждат се дългосрочни решения, сред които включване на нов водоизточник", информира областният управител.

Бедственото положение в Козлодуй беше обявено на 30 октомври, след като бяха установени около 90 микрограма хром на литър при допустима норма от 50 микрограма.