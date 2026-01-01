Бедственото положение в град Козлодуй ще бъде удължено до 30 дни заради установените отклонения в качеството на водата от централното водоснабдяване, съобщиха от областната администрация на сайта си. Решението е взето на заседание на Областния оперативен щаб във Враца.

От Регионалната здравна инспекция – Враца съобщиха, че последните лабораторни изследвания все още показват отклонения от нормативно установените показатели за качество на питейната вода, макар концентрацията на хром да е спаднала в сравнение с първоначалните стойности. Извършени са проверки в местата за обществено хранене и в питейните заведения, до момента не са установени нарушения. Община Козлодуй продължава да осигурява бутилирана вода за детските заведения и кухни, както и вода чрез изградените 13 пункта в града. Обсъдена е и възможността за допълнително осигуряване на бутилирана вода чрез държавния резерв.

От „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Враца казаха, че предстои да предприемат действия по почистване на шахтовите кладенци, захранващи града.

Освен удължаването на бедственото положение, Областният оперативен щаб реши да бъдат организирани съвместни проверки на Областната дирекция по безопасност на храните – Враца и Регионалната здравна инспекция – Враца. Предвижда се и разработването на проект за осигуряване на допълнително водоснабдяване за Козлодуй чрез алтернативен водоизточник, като дългосрочно решение на проблема.

В срещата, ръководена от областния управител Росен Михайлов, участваха заместник-областният управител Христина Рангелова, зам.-кметът на Община Козлодуй Гълъбин Младенов, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Чавдар Манов, управителят на „ВиК“ ООД – Враца Ангел Престойски, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Цветелина Тодорова, представители на Асоциацията по ВиК – Враца, Областната дирекция на МВР – Враца, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца, Военно окръжие – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Частично бедствено положение в Козлодуй беше обявено на 30 октомври след заседание на оперативния кризисен щаб. Тогава беше обявено, че съдържанието на хром в питейната вода е около 90 микрограма на литър при допустима норма от 50 микрограма.