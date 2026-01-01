Световната футболна федецария (ФИФА) стана жертва на кибератака, в резултат на която бяха откраднати лични и служебни данни, съобщи Ройтерс. Група, наречена Handsome Boy Hacking Club (HBHC), твърди, че е откраднала повече от 12 гигабайта данни от управляващия орган. Това представлява по-малко от 0,1% от всички данни, съхранявани от ФИФА, съобщиха източници пред редица медии.

Според информациите HBHC се е представила за служители, за да открадне документи, включително информация за самоличност и имиграция, информация за ръководството, финансови отчети, правни документи, както и вътрешни документи за управление и екранни снимки. На 19 ноември тя публикува екранна снимка на файлове, които изглеждат като такива на ФИФА, в X.

Според съобщенията откраднатите данни не включват документи, свързани с спорното предложение „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), което беше отхвърлено след тазгодишното Световно първенство. "ФИФА може да потвърди, че е станал жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до ограничен набор от лична и бизнес информация", заяви говорител на ФИФА.

"ФИФА работи в тясно сътрудничество с съответните власти, включително право-охранителните органи. ФИФА осъжда най-категорично незаконното придобиване и публикуване на информация, особено на лични данни. Такива действия представляват сериозно и неприемливо нарушение на правото на личен живот и могат да имат значителни последствия за засегнатите лица", пишат от световната централа.