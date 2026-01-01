Работниците и служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) спират работа за един час в петък, от 10:00 до 11:00 ч. Ефективната стачка се организира от Синдиката на административните служители (САС) „Подкрепа“ под надслов „Справедливост и равни права“, съобщиха от синдиката.

Протестът е насочен срещу несправедливото заплащане, задълбочаващите се диспропорции във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на заетите в държавната администрация.

От САС „Подкрепа“ настояват за конкретни решения, а не за поредни обещания, като поставят три основни искания:

Увеличение на заплатите с 350 евро: Фиксирано месечно повишение на възнагражденията, което да компенсира натрупаната инфлация и да запази покупателната способност на работещите.



Възстановяване на „клас прослужено време“: Връщане на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит като признание за дългогодишния труд.



Равнопоставеност: Гарантиране на равни права и еднакво отношение към всички работници и служители в страната.

Синдикатът призовава правителството и народните представители да подкрепят исканията, като заложат необходимите 54 милиона евро в Закона за държавния бюджет за 2027 г.

„Хората, които ежедневно изпълняват важни обществени функции и осигуряват работата на ключови държавни институции, не могат повече да бъдат третирани като служители втора категория. Когато трудът е мисия, заплащането не бива да е наказание“, заявяват от САС „Подкрепа“.

Петъчната стачка в Агенцията по кадастъра е петият етап от поредицата едночасови щафетни ефективни стачки в ключови държавни ведомства. Протестната вълна започна на 23 ноември в Агенцията за социално подпомагане (съвместно с Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ към КТ „Подкрепа“), продължи в Агенцията по заетостта (24 ноември) и Главната инспекция по труда (25 ноември), в четвъртък в стачните действия се включва Агенцията по вписванията.

След АГКК протестната щафета ще продължи и през следващата седмица, отново в часовия диапазон от 10:00 до 11:00 ч., като в понеделник ще стачкуват служителите на НСИ, а във вторник - на НОИ.

От синдиката предупреждават, че търпението на работещите е изчерпано и протестните действия ще продължат до постигане на реални резултати.