Нови шокиращи разкрития за блудството в София. Стана ясно за нова жертва и пети задържан. Подробности даде говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Днешното обвинение е свързано с нова жертва - момиче, което е в тази компания, присъствало е на партито, но тогава не е била обект на посегателство, заяви Коджаниколов.

Петият задържан е пълнолетен, на 19 години е. Той е задържан заради упражнена сексуална принуда по отношение на 16-годишно момиче. С оповестяването на този случай жертвите стават две.

Посегателство над момичето е имало от различни хора два пъти през септември - в началото на месец, както и на 21 септември.

За случая с новата жертва също има заснети видеозаписи. Съдържанието им буди силно възмущение как е възможно да се стигне до запис на подобно съдържание и как е възможно да се разпространява с цел да се получи похвала за случката.

Шокиращото в случая е, че се развива на публично място - на спирка на градския транспорт, където момичето е принудено да върши действия, които са против волята й. Спирката се намира в близост от метростанция Александър Малинов.

Случаят съществено се различава от вече известния, който е от края на октомври. Случаят, който днес бе оповестен, е от началото на септември тази година. Въпреки посегателството, момичето е остано в компанията и е присъствало на купона, организиран в нощта на Хелоуин, обясни Коджаниколов.

Случайни минувачи са станали свидетели, направили са забележка за неприлично поведение.

Вчера стана ясно, че има четвърти задържан по случая. Прокуратурата повдигна обвинение на 19-годишен младеж, за когото има първоначални данни, че е заснел част от видеоклиповете с посегателството над момичето.

Утре се очаква да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата задържани.

Коджаниколов обясни, че обвинението срещу четвъртия задържан е свързано с изготвяне на порнографско съдържание и заснемане на видеоклипове. То включва и действия, свързани със стрелба с пистолет в тъмната част на денонощието, като оръжието е било насочено към главата и тялото на пострадалото момиче.

Коджаниколов даде подробности за оповестените от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков данни за установени и други инциденти, свързани с пострадалото 15-годишно момиче, включително случай от 21 септември.

Четвърти задържан за посегателството срещу 15-годишното момиче в София

Събираме доказателства и ги оценяме ежедневно, добави Коджаниколов. Той каза, че все още не може да потвърди дали видеата, показващи посегателството над момичето са свалени. „Имаме известен напредък. Проблемът е почти нерешим, тъй като видеата се разпространяват между децата и практически е невъзможно да установим всички получатели и всички, които имат достъп до съответното съдържание. Полагат се усилия в тази посока и имаме известен успех, но не мога да кажа със сигурност, че сме успели да ги премахнем“, заяви Коджаниколов.

Последните двама задържани са с чисто съдебно минало. Единият от тях, четвъртият задържан, е познат на социалните органи и МВР, защото като непълнолетен е имал редица противоправни прояви и е бил предлаган за настаняване в ТВУ.

Днес Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата малолетни (на 14, 15 и 16 години), обвинени в блудство с 15-годишното момиче. Заседанието продължи над четири часа и се проведе при закрити врата.

Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност.

„Липса на състрадание и човечност“: Тримата обвиняеми за блудството с 15-годишно момиче остават в ареста (СНИМКИ/ВИДЕО)

Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпостранили клипове от случилото се в интернет.

Припомняме, че Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

Момчета на 14, 15 и 16 години са с обвинения след блудството с тийнейджърка в София

Случаят е от края на октомври, когато в апартамент в София се провеждало парти с участието на повече от 10 младежи – момчета и момичета. По думите на прокурорски говорител в жилището е имало три момичета. Адресът е бил посетен и от полицейски служители заради силен шум, които обаче само предупредили и си тръгнали. Посегателството над момичето станало около час след посещението на полицията.