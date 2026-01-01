Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева станаха родители на момченце. Радостната вест беше съобщена от самия Кадиев с емоционален пост в социалните мрежи.

Бебето се казва Борис. Момченцето се родило днес, 26 ноември, в 09:59 ч. Бебето тежи 3,590 кг и е високо 50 см. Щастливият баща уточнява, че е зодия Стрелец.

Актьорът отбелязва, че момчето се е появило на бял свят в деня на свети Стилиян – смятан за закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба. В публикацията си Кадиев отправя пожелание неговата закрила да бъде с всички семейства, които очакват дете, и изразява благодарност за щастието да стане баща.

Борис е второто дете на Александър Кадиев. Актьорът има и дъщеря Катерина от предишната си връзка с Таня Тончева.