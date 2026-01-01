NOVA и Американският университет в България (АУБ) обявиха двамата носители на стипендиите NOVA EMBA Scholarship за 2026 г., покриващи 50% от таксата за обучение в Executive MBA програмата на АУБ. Съвместната инициатива подкрепя професионалисти с лидерски потенциал, предприемаческо мислене и стремеж да открият решения на актуални обществени, икономически и екологични предизвикателства.

Първият от отличените проекти – „Сладко ателие“ на Марияна Мермеклиева, предвижда преобразуването на семейна сладкарница в София в устойчив бизнес за сезонни десерти с български продукти, директни партньорства с местни производители и минимални хранителни отпадъци. Вторият победител е Цветомира Попова с нейната интелигентна платформа за проучване и анализ LocalMarket Intelligence Platform, която ще помага на стартиращите и малките предприемачи в България да оценяват пазарните възможности, конкуренцията и финансовите рискове чрез достъпни и надеждни данни.

Церемонията по връчването на стипендиите се състоя по време на традиционния празничен обяд на университета по повод Деня на благодарността и постави акцент върху значението на устойчивите партньорства, инвестициите в образование и създаването на възможности за професионално развитие и положителна обществена промяна. Отличията връчиха първия зам.-ректор по академичните въпроси на АУБ проф. Майкъл Стратън и главният продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп Марта Евтимова.

„В NOVA вярваме, че ролята на една водеща медия, освен да информира и забавлява, е да застава зад хората, които имат смелостта да задават посока, да търсят решения и да променят средата около себе си към по-добро. Именно затова партньорството ни с АУБ е толкова ценно за нас. Чрез него инвестираме не просто в образование на най-високо ниво, а в лидери с кауза – професионалисти, които доказват, че устойчивият бизнес и грижата за обществото вървят ръка за ръка“, подчерта Марта Евтимова, главен продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп.

„Проектите, представени на финала, ни впечатлиха както с разбирането на актуалните предизвикателства, така и с визията за тяхното устойчиво решаване. Благодарим на всички финалисти за енергията, предприемаческия дух и стремежа им да превърнат своите идеи в решения с реално и дългосрочно въздействие“, коментира проф. Майкъл Стратън – първи зам.-ректор по академичните въпроси на АУБ.

„Искам да създам бизнес, който не просто предлага качествени десерти, а има и социална и екологична отговорност – подкрепя местните производители, намалява хранителните отпадъци и насърчава по-осъзнатото потребление”, споделя Марияна Мермеклиева, а Цветомира Попова допълва: „Целта ми е да създам решение, което оценява предварително риска чрез анализ на локацията, демографията, търсенето и пазара на труда. Вярвам, че достъпът до подобни данни може да помогне на предприемачите да вземат по-информирани решения и да изграждат по-устойчиви бизнеси.“

За четвърта поредна година NOVA и Американският университет в България предоставят стипендиите NOVA EMBA Scholarship за обучение в Executive MBA програмата на учебното заведение. Техните носители се определят след конкурс, в който бъдещи или настоящи предприемачи защитават проекти, решаващи значими социални проблеми в България. Като част от процеса по кандидатстване участниците разработиха предприемачески проекти, представящи бизнес концепции, които съчетават икономическа жизнеспособност с измеримо положително въздействие върху обществото или околната среда.