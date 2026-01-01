Отстраниха от длъжност полицейски служители след сигнал за превишаване на правомощията им при задържане на човек в заведение в Котел, съобщиха от полицията в Сливен.

„Всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОД на МВР-Сливен“, заяви на брифинг заместник-директорът на Областната дирекция комисар Иван Георгиев.

Той подчерта, че по случая са предприети незабавни мерки. Още на 25 ноември е започнала дисциплинарна проверка и е уведомена Районна прокуратура-Сливен.

Сигнал срещу полицаи в Котел: Проверяват действията им при задържане на човек в заведение

На 26 ноември проверяващата комисия е докладвала, че са установени предварителни данни за тежко дисциплинарно нарушение, както и възможност служителите да повлияят на процеса по разкриване на обективната истина.

Поради тази причина полицаите са незабавно отстранени от длъжност със заповед на директора на ОД на МВР-Сливен. „Уверявам Ви, че ръководството на Областната дирекция ще бъде и е безкомпромисно към всяко едно извършено нарушение от страна на полицейски служители. Не толерираме поведение, несъвместимо с Етичните правила“, категоричен бе комисар Георгиев.

Той обеща пълна публичност по случая и резултатите от проверката след нейното приключване. Припомняме, че случаят е от 23 ноември, когато малко след 20:00 часа полицията е била извикана в заведение в Котел заради човек, който се държал непристойно и нарушавал обществения ред.

По първоначална информация на полицията при пристигането си служителите са използвали физическа сила и помощни средства, за да го задържат, тъй като той оказал съпротива.

На 24 ноември е подаден сигнал за превишаване на полицейските правомощия, а по случая е образувана дисциплинарна проверка.