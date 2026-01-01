В РУ – Котел е постъпил сигнал за превишаване на полицейските правомощия при задържане на човек в заведение в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Случаят е от 23 ноември, когато малко след 20:00 ч. полицията била извикана заради човек, който се държал непристойно и нарушавал обществения ред.

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При пристигането си служителите използвали физическа сила и помощни средства, за да го задържат, тъй като той оказал съпротива.

Сигналът за действията на полицаите е подаден на 24 ноември. В ОДМВР – Сливен е образувана дисциплинарна проверка и е изготвено съобщение за извънредно произшествие.

Събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата.