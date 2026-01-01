След усложнената зимна обстановка през целия ден ситуацията в страната постепенно започна да се нормализира в следобедните и вечерните часове. Движението по основните пътни артерии беше поетапно възстановено, ограниченията за тежкотоварни автомобили на места отпаднаха, а снегопочистващите екипи продължиха работа. Въпреки това в отделни райони силният вятър, снегонавяванията и авариите по електропреносната мрежа все още създават затруднения.

Близо 1000 машини са участвали в разчистването на републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Автомагистрала „Тракия“ вече е почистена до асфалт и движението по нея е възстановено в двете посоки. Отново е разрешено и преминаването на камиони над 12 тона по автомагистрала „Хемус“ в участъка между София и Ботевград.

Повечето първокласни пътища са проходими при зимни условия. Остават обаче ограниченията за тежкотоварни автомобили през проходите „Троянски“, „Рожен“, „Печинско“, „Превала“, „Предела“ и „Котленски“. Затруднения има и по отделни участъци от пътищата в Североизточна България, където почистването продължава.

Блокирани автомобили и силен вятър в Ямболско

Един от проблемните участъци през деня беше международният път I-7 между Ямбол и граничния пункт „Лесово“. Между селата Окоп и Тенево десетки шофьори останаха блокирани за повече от три часа. Причината беше силният вятър, който пренасяше сняг от полетата и отново затрупваше вече почистеното платно.

Екипите успяха да изтеглят аварирал камион, който затрудняваше движението, а снегорини продължиха да освобождават пътя и блокираните автомобили. Директорът на Областното пътно управление в Ямбол инж. Галин Костов предупреди, че ситуацията остава нестабилна, тъй като вятърът може отново да натрупа сняг върху трасето. Затворени бяха и отделни третокласни пътища в областта. Шофьорите бяха призовани да не пътуват през нощта, ако това не е наложително.

Проблеми с тока и водата в няколко области

Възстановяването на електрозахранването остава основен проблем в части от Южна и Северозападна България.

В област Хасково към 20:00 часа без електричество са били 18 населени места в общините Хасково, Минерални бани и Стамболово. По-рано през деня броят им е бил 29, а към 16:00 часа – 20. От електроразпределителното дружество са осигурили допълнителни аварийни екипи. В село Текето захранването е възстановено чрез мобилен агрегат.

Заради прекъснатото електричество на помпени станции без нормално водоснабдяване са останали 13 села в общините Хасково, Харманли, Минерални бани и Стамболово. Възможни са и проблеми с водоподаването в седем квартала на областния град.

В област Враца над 10 населени места все още са без ток. Сред засегнатите са девет села в община Мездра, както и населени места в общините Роман и Враца. По-рано през деня 16 села в областта са били и без вода заради спрени помпени станции.

В Габровска област електрозахранването във всички села вече е възстановено. Почистването на улиците обаче продължава и през нощта, като приоритетно ще бъдат обработвани подходите към болници, училища и детски градини.

Във Велико Търново и Сливен обстановката се подобрява

Във Велико Търново основните улици и голяма част от второстепенната пътна мрежа са почистени до асфалт. Снегопочистващата техника е работила близо 24 часа без прекъсване, а през нощта и рано сутринта ще продължи обработката на вътрешнокварталните улици, тротоарите и пешеходните пространства. Градският транспорт се движи по разписание.

В община Сливен пътищата и улиците са обработени и опесъчени. Няма населени места без електрозахранване, но отделни абонати все още са без ток. В планинските местности Карандила и Даулите захранването е прекъснато заради паднали дървета, като възстановителните дейности ще започнат след подобряване на времето.

Нормализира се и обстановката в Кюстендилска област. Пътят към Северна Македония през граничния пункт „Деве баир“ е отворен за тежкотоварни автомобили, а всички пътища от републиканската мрежа в областта са проходими при зимни условия. Продължава работата по отстраняване на проблемите с електрозахранването в общините Кюстендил и Трекляно.

В област Благоевград също отпадна ограничението за камиони над 12 тона по пътя Симитли – Разлог през прохода „Предел“. Цялата пътна мрежа в областта е проходима при зимни условия.

Опасността от заледявания остава

Въпреки постепенното подобряване на обстановката от АПИ призовават шофьорите да пътуват само при необходимост, да се движат с намалена скорост и да спазват дистанция. Ограниченията могат да бъдат променяни според метеорологичните условия и напредъка на снегопочистването.

През следващото денонощие времето ще остане предимно облачно, като снеговалежи се очакват главно в планинските райони, а по-интензивни – в района на Странджа. В планинските проходи са възможни виелици, навявания и заледявания. Минималните температури ще паднат до минус 9 градуса.

Така след натоварения ден основните пътища в страната постепенно се нормализират, но в редица населени места работата по възстановяването на електрозахранването и разчистването на снега продължава.