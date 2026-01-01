Една от най-обичаните светски двойки у нас – Теа Минкова и Наум Шопов, сподели прекрасна новина в навечерието на Коледа. Двамата очакват второто си дете, с което семейството им скоро ще стане още по-голямо.

„Нашата любима приказка предстои да има още един главен герой“, написа Теа в профила си в Instagram, с което официално потвърди щастливата новина.

Съобщението сложи край и на спекулациите през последните месеци около възможна бременност на инфлуенсърката, след като нейни последователи забелязаха, че на публични събития тя все по-често избира широки тоалети.

Теа и Наум вече имат една дъщеря – Амая, която е родена на 5 декември 2019 г. и тази година е първокласничка. Сега малката госпожица ще влезе в новата и вълнуваща роля на по-голяма сестра.

Любовната история на Теа и Наум започва още в гимназията. Те са заедно от близо 14 години, а през юли 2018 г. Наум прави романтично предложение за брак на Теа по случай рождения ѝ ден. Макар все още да не са си казали заветното „да“ пред олтара, двамата продължават да пишат своята семейна приказка.

Новината за първата им бременност също беше споделена по красив и емоционален начин в социалните мрежи. През декември 2019 г. на бял свят се появи Амая, която бързо се превърна в любимка на последователите на известните си родители.

Сега семейството се подготвя за ново начало, изпълнено с още повече любов, вълнение и незабравими моменти.