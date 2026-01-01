Снежната обстановка в страната създава сериозни затруднения във въздушния транспорт, а летище „Васил Левски“ в София работи при изключително тежки зимни условия. Пътници сигнализират за продължително забавяне на полети, а информацията за нарушения в разписанието се променя с развитието на обстановката. От летището уверяват, че аерогарата не е затворена и продължава да обслужва самолети, но предупреждават за възможни закъснения.

Още в сутрешните часове от пресцентъра на летището съобщиха за леки отклонения в полетното разписание, като тогава посочените закъснения бяха между 15 и 30 минути и нямаше отменени полети. Причината са обилният снеговалеж и силният вятър, който образува снежни навявания и затруднява почистването на летищната инфраструктура.

Оранжев код за опасни снеговалежи в 16 области на страната (КАРТА)

През деня обстановката продължи да създава проблеми. В информация до БТА от летището уточниха, че аерогарата работи, макар и при изключително трудни зимни условия. Решението за отмяна на даден полет се взема от командира на самолета, като има самолети, които продължават да излитат и кацат.

От авиокомпания „България Еър“ съобщиха, че закъснението на сутрешния полет София – Париж, планиран за 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището. От превозвача уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън техния контрол.

На летището се извършват антиобледенителни процедури, а екипите работят непрекъснато за почистване на пистите и осигуряване на безопасни условия за обслужване на самолетите. Според министъра на транспорта Георги Пеев обаче капацитетът на наземния оператор не е достатъчен, за да се гарантира нормалното протичане на полетите, което също допринася за натрупването на закъснения.

Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области на страната. Предупреждението обхваща Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Очакват се значителни количества сняг, натрупване на снежна покривка и отрицателни максимални температури.

Над 40 см сняг на места в София, дрифтъри са блъснали снегорини и избягали (ВИДЕО/СНИМКИ)

В областите Добрич, Варна и Бургас е в сила и предупреждение за силен до бурен североизточен вятър с пориви до 20–24 м/с. По Черноморието се очаква и силно вълнение на морето.

За останалата част от страната е обявен жълт код за снеговалежи. В Добруджа и по планинските проходи се очакват снежни виелици и преспи, а в Северна България температурите ще останат под нулата.

От летище „Васил Левски“ призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до аерогарата.