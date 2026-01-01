Учениците от 39. СУ и 128. СУ в столичния район „Младост“ няма да имат учебни занятия в понеделник, 30 ноември. Това става със заповед на кмета на София Васил Терзиев, съобщиха от Столичната община.

За родителите на деца до 12-годишна възраст, които нямат възможност да осигурят грижа за тях през неучебния ден, двете училища ще организират алтернативно пребиваване. В учебните заведения има класни стаи с климатици, в които може да бъде осигурена грижа за около 100 деца във всяко училище.

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От Столичната община уточняват, че директорите вече са създали необходимата организация за приемането на учениците. Предвижда се и закупуването на отоплителни уреди, които да бъдат монтирани спешно в класните стаи, за да може учебният процес да бъде възстановен в следващите дни.

От общината припомнят, че кметът има правомощия да обявява до три неучебни дни при извънредни или непредвидени обстоятелства, докато решението за преминаване към дистанционно обучение е в компетенциите на Министерството на образованието и науката.

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Обстановката в двете училища ще продължи да бъде следена, като при необходимост още утре ще бъде създадена допълнителна организация за следващите дни.

Приоритет остава осигуряването на безопасни условия за учениците и възстановяването на нормалния учебен процес.

30 ноември е неучебен и за всички училища в община Тунджа заради усложнената метеорологична и пътна обстановка в региона. Детските градини в общината ще работят по преценка на директорите.