Американският певец Джъстин Тимбърлейк каза, че първоначално силно се е колебал дали да участва в предстоящия документален филм за живота му, съобщи „Варайъти“. Музикантът е главно действащо лице в „Тимбърлейк“ (Timberlake) – документална поредица от четири части на режисьора Фишър Стивънс, чиято премиера в стрийминг платформата „Епъл ти ви“ (Apple TV) е на 11 декември.

По време на гостуването си в телевизионното предаване на своя дългогодишен приятел Джими Фалън певецът за първи път говори за продукцията, която според източници на „Варайъти“ засяга и прословутия инцидент с тоалета на Джанет Джексън, както и връзката му с Бритни Спиърс.

Тимбърлейк разкри, че през последните години е преживял много неща, които са го направили по-добър човек, баща, съпруг и приятел.

„Колебаех се дали да го направя... Аз съм известен с това, че пазя личния си живот в тайна“, каза Тимбърлейк пред Фалън по повод участието си във филма. „Познавам се с Фишър Стивънс, който е прекрасен режисьор и страхотен човек. Когато Фишър за първи път се обърна към мен с това предложение, се колебаех, защото си мислех: „Не искам да говоря за себе си“, нали разбираш? Но колкото повече общувахме, толкова повече усещах, че искам да стигна по-дълбоко под повърхността.“

Тимбърлейк разказа, че след като в крайна сметка се е съгласил, е събрал смелост да говори за неща, за които никога преди не е говорил. „Неща, които дори най-близките ми хора не знаят.“ Той добави: „Никога не знаеш през какво преминава някой друг, нали? И мисля, че просто реших – може би хората гледат живота ми отстрани и си казват: „Уау!“. Но всеки минава през нещо, а аз смятам, че през последните пет години преживях много неща, които ме направиха по-добър човек и по-добър баща, по-добър съпруг, по-добър приятел.“

Тимбърлейк не разкри подробности за съдържанието на документалния филм. Певецът рядко се появява под светлините на прожекторите след края на световното си турне Forget Tomorrow миналата година. По време на концертите си певецът обяви, че е диагностициран с лаймска болест, която се е отразила на изявите му на сцената. През 2024 г. той беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние в щата Ню Йорк и се призна за виновен по по-лекото обвинение за шофиране в нетрезво състояние с по-ниска концентрация на алкохол, което се води административно нарушение. Очаква се във филма да бъдат засегнати и двете теми, отбелязва „Варайъти“.

„Цялото това преживяване се оказа истински катарзис за мен“, каза Тимбърлейк. „И се надявам, че когато споделя тези неща в документалния филм, всеки, който е преминал през нещо подобно или преживява труден момент, ще види човек като мен и ще си каже: „Е, щом той има смелостта да говори за това и да покаже уязвимостта си...“ Може би ще успея да бъда лъч светлина за зрителите.“