Земеделски производители от община Генерал Тошево излязоха на протест с тежка техника срещу намерението за добив на природен газ на територията на общината, както и в защита на земеделските земи и водните ресурси. Акцията е организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители – 2006. Днес се провежда и последното обществено обсъждане на инвестиционното предложение за добив на природен газ от находище „Спасово“ в блок „Добрич“.

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Тежката техника започна да се събира около 9:00 ч. в района на железопътната гара в общинския център. След това беше затворен изходът на града към Добрич. Тракторите и автомобилите се придвижиха в колона, дълга няколко километра, и спряха пред сградата на общината, където в 11:00 ч. започна общественото обсъждане на инвестиционното предложение на „Регионална газова компания“ ЕАД.

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В началото на общественото обсъждане в залата се чуха викове „Мафия“ и „Вън“, както и освирквания по адрес на представителите на инвеститора. Това наложи кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров да призове присъстващите към взаимно изслушване и спазване на реда. Той прикани участниците да задават въпроси и да изразяват критики към доклада, но без да отправят обиди.

Димитров обясни, че с общественото обсъждане приключва процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, след което документите ще бъдат изпратени в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Компетентният орган ще се произнесе с положително или отрицателно становище по доклада. Кметът посочи, че независимо от решението се очакват съдебни обжалвания, а впоследствие процедурата може да продължи в Министерството на енергетиката и Министерския съвет.

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Той припомни и резултатите от проведения през 2017 г. местен референдум, на който близо 97 процента от гласувалите са се обявили против добива на газ в общината. По думите му резултатът от референдума може да бъде взет предвид при евентуално решение на Министерския съвет. Въпросът, поставен тогава пред жителите, се отнася и до забраната за одобряване на подробни устройствени планове за добив на газ, нефт и други подземни богатства на територията на общината.

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Инвестиционното предложение предвижда разработване на находището в четири участъка – „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“. Земеделските производители изразяват опасения от възможното въздействие върху плодородните почви и подземните води.