За първи път в България двама военни снайперисти сядат в едно студио и разбиват всички митове и клишета за професията си от холивудските блокбастъри от типа на „Враг пред портата“. Борислав Чаргарски и Валентин Митков от 3-ти механизиран батальон-Благоевград разкриват в Телеграфно подкастът раждаш ли се снайперист или можеш да се научиш, какво е да стоиш над 6 часа в сняг и жега без да мръднеш в гили-костюма само и само да поразиш целта.

На въпроса дали, ако получат заповед да убият човек биха го направили, отговарят: „Ние се обучаваме цял живот за този изстрел. Ако има такава заповед, ние ще я изпълним“. Дали обаче снайперистите не се обезмислят в новата война на дронове, са категорични: Напротив, прави ни по-умни и по-предпазливи. Не скриват, че много пъти са успявали да се скриват от дронове по време на учения. „Видят ли те, край, мъртъв си“, споделя Чаргарски.

Футбол в миналото

Борислав Чаргарски и Валентин Митков са бивши професионални футболисти — единият с 12, а другият с 11 години опит на терена, включително в „Пирин“ Благоевград. Днес двамата са снайперска двойка от една година, но се познават още от родния си град и общия си спортен път. Без поза, без излишен патос и с неочаквано чувство за хумор, те разказват от първо лице какво всъщност означава да си снайперист в Българската армия днес.

„По принцип е трудно да отнемеш живот и не трябва да става това нещо. Но ние за това се готвим. Да имаш един изстрел точен. И целта да бъде поразена.“, казва Боби. С Валентин обаче признават, че не са получавали бойна заповед за поразяване на жива цел, но не крият човешката страна — на въпроса дали сърцето им би се свило в такъв момент, отговарят откровено: „Не сме получавали такива заповеди, но предполагам, че да.“

Митовете на Холивуд

В реалния снайперизъм никой не действа сам. Снайперистът и спотърът (наблюдателят) работят като един организъм, като всеки от двамата трябва да може да изпълнява и двете роли. Спотърът изчислява разстоянието, вятъра и метеорологичните условия, дава корекциите на оптиката и следи попадението. А право на грешка почти няма. „Снайперистът има два изстрела най-много. Ако първия не влезе, със втория се коригираш.“

Когато стане дума за любимите снайперски филми, Чаргарски и Митков правят дисекция на популярните заглавия. Класиката „Враг пред портата“ с Джъд Лоу

получава признание за едно нещо — умението да лежиш неподвижно с часове и денонощия. Във всичко останало обаче лентата е остаряла: стари пушки, стари оптики, близки дистанции и романтичният мит за самотния стрелец. Още по-критични са към трилъра „Телефонна кабина“, където снайперист пропуска цел от 200–300 метра — нещо, което професионалистите определят като напълно недопустимо.

Истината на полигона изглежда съвсем различно. По време на учения и курсове двамата са поразявали цели на впечатляващи дистанции. Валентин на 930 метра по метален гонг с размери 50 на 50 см (имитиращ човешки торс) с пушка „Застава М91“ (калибър 7,62х54), а Борислав на 680 метра на специализирания курс в Црънча. На полигона в Сливница пък тренират прецизност по балони на 300, 400 и 500 метра, които имитират размера на човешка глава.

Желязо и нерви

Как обаче се случва перфектният изстрел в последните 5 секунди преди натискането на спусъка? Всичко е физиология, дишане и пълен контрол над тялото: „Имаш 2–3 секунди, в които изпускаш почти всичкия въздух. Оставяш малко кислород и спираш дишането. Точно в момента на изстрела не дишаш въобще.“, обясняват те. А най-важното правило при самото дърпане на спусъка звучи парадоксално за всеки цивилен: „Изстрелът трябва да бъде така, че той да те изненада. Тогава си направил нещата на 100%. Ако при дърпането на спусъка имаш усилие, по-рязко дърпаш, тогава местиш самата пушка.“.

Да си невидим е закон №1 в професията. Както казват самите те: „Вижда ли се един снайперист, той значи вече е мъртъв.“ Затова на позиция всяко движение е сведено до минимум, независимо дали вали дъжд, сняг, духа вятър или слънцето пече безмилостно. Митков споделя как на учение е стоял 10 часа неподвижен при температури около 0 градуса — когато кръвообращението забавя, пръстите на ръцете започват да измръзват и болката се опитва да пречупи концентрацията. През тези часове снайперистът не просто лежи и чака — той наблюдава определен сектор, води дневник за наблюдение, чертае схеми и докладва всяко движение.

Гили костюм

Още по-тежко от студа обаче се оказва лятото. В студиото двамата показват и обясняват как работи маскировъчният костюм „гили“ — специално облекло за тялото, главата и самата пушка, което се подбира според сезона и растителността (а често се доработва и ръчно с разплетен канап). На състезание в Сливен през 2020 г., където печелят трето място в България, жегата в костюма се превръща в истинско изпитание на ръба на припадъка:

„Слънцето се върти. Ти в началото заставаш някъде на сянка... От един път те огрява слънцето и вътре в гилито почваш да вриш. Усещах как почвам да се задушавам от самата жега и направо усещаш как почва да ти причернява пред очите... Но стискаш зъби и продължаваш.“

Борислав описва ситуация от курс за снайперисти в открито поле без никакво прикритие освен едно единствено дърво — налага му се да се качи между два

израстъка в короната и да остане клекнал горе около два часа и половина, наблюдавайки терена директно през тежката оптика на снайпера, докато краката му напълно изтръпват.

Геймъри и мускули

Защо „напомпаните“ във фитнеса не издържат и какво стряска 19-годишните геймъри. Разговорът разбива и един от най-популярните митове за мъжката сила. Според двамата войници хората, които „се помпат“ във фитнеса за обем и мускулна маса, не стават за снайперисти. При преходи от 9–10 километра в гората с бойно снаряжение, раница от над 20 кг и пушка между 5 и 8 кг, обемният мускул се предава бързо. Тяхната подготовка е изградена върху издръжливостта — кръгови тренировки с 5–10 секунди почивка между сериите, бойни спортове (бокс и кикбокс) и колоездене. Не по-малко директни са и към младежите на 18–19 години, които влизат в армията, вдъхновени от компютърни шутъри като GTA или военни симулатори:

„Пред монитора е по-удобно, отколкото да си на позиция в реалния живот. Когато те пече слънцето 10 часа в гората, не е същото като да си на климатика вкъщи и да гледаш през оптиката. Влизат за малко, виждат как точно стоят нещата и си тръгват.“ И предупреждават без заобикалки всеки, който си мисли, че снайперизмът е бляскава професия: „Ако обича да му е чистичко и приятно, пак не е за него. Защото там, където ние лежим или стоим, не е подредено... Може да легнеш и в самата кал. Лежали сме.“, споделят те.

Какво още споделят снайперистите Борислав Чаргарски и Валентин Митков за различни уникални ситуации и начини за тренировки, гледайте в youtube канала ни Телеграфно подкастът.