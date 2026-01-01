Община Приморско предприема превантивни мерки за безопасност заради очаквания силен североизточен вятър и морско вълнение до 5 бала. От тази вечер, 27 ноември, временно ще бъде преустановено електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков.

Мярката се налага заради опасност от заливане на съоръженията с морска вода и възникване на електрически аварии. Осветлението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка, посочи Гайков.

От общинската администрация призовават жителите и гостите на Приморско да проявяват повишено внимание през целия период на неблагоприятните метеорологични условия и да избягват преминаването в близост до морския бряг.

По-рано днес Община Царево призова жителите и гостите на територията ѝ да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември.

Предупреждението се основава на прогнозните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).