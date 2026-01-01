Съдът в Кочани днес разпореди изготвянето на техническа „суперекспертиза“ за катастрофата с участието на Ива Михайлова заради противоречия между заключенията на вещите лица на прокуратурата и защитата. Това стана в края на деветчасово заседание по делото.

Съдът назначи и допълнителна експертиза на медицинските документи, препоръчващи лечението на Михайлова в България. Искането е на прокурора, който настоява да бъде проверена и системата за запазване на лекарски часове „Моят термин“.

По време на заседанието прокуратурата разпита двамата експерти, изготвили по искане на защитата заключение за катастрофата. Според тях сблъсъкът между двата автомобила е станал в лентата за движение на Ива Михайлова. Разпитан беше и патоанатом от Щип, изготвил експертиза за нараняванията на другия шофьор, който е получил тежки телесни повреди с опасност за живота. При катастрофата загина един човек.

Съдът отказа на Михайлова, която се намира в България, да участва в заседанието чрез видеоконферентна връзка.

Катастрофата стана през месец октомври 2025 година. Следващото заседание е насрочено за януари, когато се очаква да бъде готова техническата „суперекспертиза“.