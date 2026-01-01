Бойко Атанасов, следовател в Следствения отдел в Софийската градска прокуратура и кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, е подал жалба срещу решението на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на следователите, съобщиха от Върховния касационен съд (ВКС).

Със съвместно разпореждане на председателя на ВКС съдия Галина Захарова и на изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд (ВАС) съдия Ваня Анчева е образувано гражданско дело по описа на Върховния касационен съд.

Припомняме, че кандидатите за едното място в Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота на следователите бяха двама – Бойко Атанасов и Петко Петков. За представител на следствието във ВСС беше избран Петков.

Съгласно постановеното разпореждане делото ще бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. В състава влизат съдия Десислава Добрева, съдия Блага Иванова и съдия Петя Шишкова от ВКС и съдия Юлиян Киров и съдия Иван Раденков от ВАС.