Служители на МВР и работещи в затворите ще излязат на протест в София на 28 ноември. Демонстрацията ще започне в 12:30 ч. в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“, съобщават организаторите.

Протестът се организира от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на НСПС „Огнеборец“.

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След събирането си пред храма участниците ще се отправят на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Крайната точка на протеста ще бъде сградата на Министерския съвет.

С демонстрацията синдикатите искат да насочат вниманието към проблемите в системата и да покажат къде според тях се носи отговорността за състоянието ѝ – при институциите и хората, които вземат решенията.