В началото на пленарното заседание председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков призова политическите сили в Народното събрание да изготвят обща декларация във връзка с посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия.

Да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти, подчерта той. Затова да подготвим общ текст на декларация, тя да мине през Комисията по външна политика и след това да бъде приета и в пленарната зала, поиска Денков.

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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи всяка от парламентарните групи да излъчи по един представител, който да участва в подготовката на текста. Тя предложи декларацията да бъде внесена в деловодството на парламента, след което по надлежния ред да бъде обсъдена и гласувана.

В своя позиция Михаела Доцова категорично осъди посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима, написа председателят на Народното събрание официалния си фейсбук профил по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.