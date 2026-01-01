Над един милион коледни светлини ще озарят Елин Пелин на 27 ноември. Празничното градче в града ще отвори врати в 18:00 ч. с нова украса, коледен базар и безплатна ледена пързалка за децата.

И тази година част от празничната програма ще бъде посветена на благотворителна кауза в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. За трета поредна година Община Елин Пелин организира кампанията „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“. До момента благодарение на инициативата са се родили четири деца.

Коледен пътеводител показва най-празничните места и събития в София

През този зимен сезон всички деца до 14-годишна възраст ще могат да използват ледената пързалка безплатно. Билетите за възрастните ще бъдат под формата на дарение, а събраните средства ще постъпят във фонд за подпомагане на семейства от общината, които мечтаят да имат дете.

Откриването на коледното градче ще бъде на 27 ноември от 18:00 ч., когато ще бъдат запалени и празничните светлини.