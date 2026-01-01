Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

С тях се въвежда еднократен данък върху свръхпечалбите на компании, работещи в определени икономически сектори.

Законопроектът бе одобрен с гласовете на 117 народни представители от „Прогресивна България“, 57 от ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП, „Възраждане“ и един от ПБ гласуваха против, нямаше въздържали се.

Депутатите включиха три допълнителни точки в програмата на парламента за тази седмица.

Предложението беше направено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и прието в началото на пленарното заседание. Предвижда се народните представители да разгледат на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данъка върху добавената стойност.