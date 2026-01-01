Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) Станимир Карапетков даде брифинг по повод задържането си по време на акция на ГДБОП.

Заповедта за задържането е, че е извършил принуда спрямо Николай Попов на 17 февруари 2026 г. в коридора на Окръжен съд-Плевен, обясни той. Експертът каза, че от ГДБОП „не знаеха какво търсят” и са „получавали заповеди от София”. От дома му е бил иззети компютъра му, мобилния му телефон и две папки със стари дела – копия, посочва NOVA.

Той сподели, че преди задържането е получавал заплахи за децата си, наричан е „деспот”, „дерибей”.

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Карапетков обясни, че образуваното досъдебно производство е ответна мярка срещу няколко граждански дела, които е организирал срещу Николай Попов за клевета. Той посочи, че думите на Попов срещу него, относно имотите му, не са верни. Карапетков отрече да има къщи в Гърция, 11 имота в София и уточни, че има един апартамент, в който живеят децата му, и вила. Отрече и да има яхта. Къщата притежава от 15 години, не е строил на плажа.

Карапетков каза, че е бил обвинен в изготвянето на фалшиви експертизи, но такова твърдение трябва да се докаже. Всички дела, в които е участвал, са завършили с успех на последна инстанция. Няма експертиза, която да е била повторена или върната от ВКС. Той изброи няколко дела, в които той е изготвял експертизи, и не е имало никакви проблеми.

Карапетков каза, че на този етап е свидетел по досъдебното производство.

За катастрофата на АМ „Тракия” Карапетков каза, че е извикан от началника на сектор „Разследване” в Ямбол – Ваня Щерева.

Карапетков коментира и делото срещу Лютви Местан за катастрофата край Кърджали. Той посочи, че има свидетели, които казват, че Местан не е спрял в автомобила, а пък други посочват обратното. И отбеляза, че в експертите са приели, че Местан е спрял, преди да навлезе на границата на платното.