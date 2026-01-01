Апелативният съд остави в ареста 32-годишният Николай Чалъков, сочен за ръководител на крайнодясната расистка организация "Ку-клукс-клан" - Дивизия Пловдив.

Делото по неговата жалба за наложената му постоянна мярка "задържане под стража" беше гледа при закрити врати по настояване на обвинението, предава БНР.

Оставиха в ареста сочения за ръководител на „Ку Клукс Клан - Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков (СНИМКИ/ВИДЕО)

Според прокурора от Апелативна прокуратура Иван Перпело става дума за запазване на нравствеността и за въздействие спрямо непълнолетни.

Защитникът на Чалъков адвокат Ясенка Шигърминова заяви, че въздействие върху непълнолетни не е имало.

Засега няма никакви доказателства за конспиративност, два пъти съм чела делото. Момчетата са се събирали на публични места да ядат и пият, каква конспирация може да има на публични места.

Разбиха расистка група „Ку Клукс Клан“ в Пловдив: 11 задържани, сред тях и непълнолетни

Припомням, че Николай Чалъков е обвинен за ръководство и участие в неонацистка група за подбуждане и проповядване на омраза, насилие и расизъм. Наказанието, което го грози, е от 1 до 6 години затвор.

Още 10 души са с повдигнати обвинения по случая, но те са освободени под парична гаранция или под надзор на Детска педагогическа стая, тъй като четирима от тях са непълнолетни.

Бели качулки, горящи кръстове и мрачна история: Какво се крие зад името „Ку Клукс Клан“?

Име с древногръцки корени, тайни ритуали, бели качулки и символи, превърнали се в олицетворение на расизма и насилието. Какво всъщност означава „Ку Клукс Клан“ и каква история се крие зад него?

Наименованието отново привлече вниманието, след като полицията в Пловдив съобщи за разбита крайнодясна расистка група, самоопределяща се като „Ку Клукс Клан“.

Какво означава името?

„Ку Клукс Клан“ (Ku Klux Klan, KKK) произлиза от древногръцката дума „kyklos“, която означава „кръг“, и английската дума „clan“ - „род“ или „общност“.

Името е създадено така, че да звучи мистериозно и да внушава принадлежност към затворено общество.

Как възниква организацията?

Историята на Ку Клукс Клан започва през 1865 г. в американския щат Тенеси, непосредствено след Гражданската война в САЩ.

Организацията е основана от бивши войници на Конфедерацията и скоро се превръща в расистко движение, което използва заплахи, насилие и терор срещу афроамериканците и защитниците на техните права.

През 1915 г. организацията е възродена, като насочва омразата си и срещу евреи, католици и имигранти.

Какво символизират белите качулки и горящите кръстове?

Белите роби и островърхите качулки са най-разпознаваемите символи на Ку Клукс Клан. Те служат за прикриване на самоличността на членовете и за сплашване на жертвите.

Друг зловещ символ е горящият кръст, възприет от възродената организация през 1915 г. Той се превръща в средство за заплаха и демонстрация на расистка омраза.

През десетилетията трите букви ККК стават символ на идеологията за превъзходство на бялата раса, дискриминацията и насилието.