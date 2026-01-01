Единадесет души, сред които четирима непълнолетни, са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространението на крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет в Пловдив, съобщиха от МВР.

При акцията е прекратена дейността на крайнодясна расистка организация, която се самоопределяла с наименованието „Ку Клукс Клан“. Операцията е проведена на 17 ноември от служители на Областната дирекция на МВР и Териториалната дирекция „Национална сигурност“ в Пловдив под надзора на прокуратурата.

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Действията са предприети след събрани доказателства в рамките на досъдебно производство и прокурорска преписка в Окръжната прокуратура в града.

Разследването е за образуване, ръководене и членство в група, проповядваща или подбуждаща към дискриминация, насилие или омраза въз основа на раса, произход, етническа принадлежност, цвят на кожата или сексуална ориентация.

Претърсиха 14 адреса, откриха нацистки символи и инструкции за запалителни смеси. В хода на операцията са задържани предполагаемият ръководител на организацията и още десет нейни членове. Всички са български граждани, като четирима от тях са непълнолетни.

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Разследващите са извършили претърсвания на общо 14 адреса и два автомобила. При проверките са открити и иззети различни веществени доказателства, включително нацистки и неонацистки символи, както и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси.

Според МВР разследването е свързано с дейност на група, разпространявала крайнодясна идеология и призиви за насилие чрез интернет. Работата по документирането на случая продължава съгласно указанията на наблюдаващия окръжен прокурор.

Бели качулки, горящи кръстове и мрачна история: Какво се крие зад името „Ку Клукс Клан“?

Име с древногръцки корени, тайни ритуали, бели качулки и символи, превърнали се в олицетворение на расизма и насилието. Какво всъщност означава „Ку Клукс Клан“ и каква история се крие зад него?

Наименованието отново привлече вниманието, след като полицията в Пловдив съобщи за разбита крайнодясна расистка група, самоопределяща се като „Ку Клукс Клан“.

Какво означава името?

„Ку Клукс Клан“ (Ku Klux Klan, KKK) произлиза от древногръцката дума „kyklos“, която означава „кръг“, и английската дума „clan“ - „род“ или „общност“.

Името е създадено така, че да звучи мистериозно и да внушава принадлежност към затворено общество.

Как възниква организацията?

Историята на Ку Клукс Клан започва през 1865 г. в американския щат Тенеси, непосредствено след Гражданската война в САЩ.

Организацията е основана от бивши войници на Конфедерацията и скоро се превръща в расистко движение, което използва заплахи, насилие и терор срещу афроамериканците и защитниците на техните права.

През 1915 г. организацията е възродена, като насочва омразата си и срещу евреи, католици и имигранти.

Какво символизират белите качулки и горящите кръстове?

Белите роби и островърхите качулки са най-разпознаваемите символи на Ку Клукс Клан. Те служат за прикриване на самоличността на членовете и за сплашване на жертвите.

Друг зловещ символ е горящият кръст, възприет от възродената организация през 1915 г. Той се превръща в средство за заплаха и демонстрация на расистка омраза.

През десетилетията трите букви ККК стават символ на идеологията за превъзходство на бялата раса, дискриминацията и насилието.