Тримата обвиняеми по разследването срещу пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ отново се изправят пред съда.

Соченият за ръководител на организацията Ивайло Колев обжалва оставането си в ареста, а прокуратурата настоява и тримата обвиняеми да бъдат задържани под стража.

Окръжният съд решава какви да бъдат мерките за неотклонение на Ивайло Колев и бащата и сина Ивелин и Теодор Велеви. На първа инстанция Колев, който е сочен за ръководител на групата, беше оставен в ареста, докато Ивелин Велев беше освободен срещу гаранция от 1000 евро, а 18-годишният Теодор - без мярка за неотклонение.

„Те не са тук, защото в конкретна вечер са се събрали да пият бира и да гледат мач. Те са тук, защото са разпространявали материали с неонацистка идеология, проповядвали са омраза и са привличали нови членове“. С тези думи прокурор Галина Андреева от Окръжна прокуратура-Пловдив защити искането тримата обвиняеми по разследването срещу пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ да останат зад решетките, предава NOVA .

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Окръжният съд даде ход на делото и прие представените от прокуратурата доказателства. Пред съда отново застанаха соченият за ръководна фигура Ивайло Колев и бащата и сина Ивелин и Теодор Велеви. Сега Колев обжалва задържането си, а прокуратурата протестира решението за другите двама и настоява и тримата да бъдат задържани под стража.

В пледоарията си прокурор Андреева заяви, че според събраните до момента доказателства всеки от обвиняемите има отношение към разпространяването на идеология, насаждаща омраза. По думите ѝ клубът не е функционирал като място за обикновени политически, исторически или философски разговори.

„Към момента е очевидно, че клубът не е създаден от Колев за обикновени политически, исторически или философски дебати, а за това открито да бъде насаждана вражда, да бъдат привличани хора и да се отправят призиви за насилие, предимно срещу чужденци и хора от различни малцинства“, заяви прокурорът.

Особен акцент в пледоарията беше поставен върху привличането на млади хора. Според обвинението част от участниците търсели именно по-млади и по-податливи на влияние хора, които първоначално преминавали през своеобразен пробен период, преди да бъдат приети по-активно в дейността на групата.

„Използвали са привличането на все по-млади хора, които по едни или други причини са били податливи на външни влияния“, посочи Андреева. Тя говори и за „опасна приемственост“ между баща и син.

По думите ѝ Теодор Велев, въпреки младата си възраст, активно се включвал в привличането на други млади хора, които да слушат речи и да участват в дейността на организацията. „Има опасна приемственост, при която идеологията се предава от баща на син“, заяви прокурорът.

Според държавното обвинение убеждаването на трети лица, сред които в голяма част непълнолетни, представлява подбуждане към омраза. Обвинението твърди още, че ролята на бащата и сина е била ключова именно за разширяването на кръга около Колев.

„За да може да се случи това проповядване, трябва да има публика и това е ролята на бащата и сина - рекламни лица, хора, които да привличат нови участници“, посочи прокурор Андреева.

В пледоарията си тя заяви още, че Колев е бил основният човек, който представял идеите пред по-широк кръг лица, но това не намалявало значението на останалите. „Без тях той няма на кого да насажда омраза и да продава рекламни материали на идеологията си, ако не беше тяхното действие за осигуряване на ново попълнение и убеждаването им, че са част от нещо важно“, каза Андреева.

Прокуратурата се позова и на данни, свързани с нападението над непалски граждани в Пловдив. Теодор Велев вече е подсъдим в отделно производство за упражнено насилие над чужденци. Според прокурора това насилие е било извършено в контекста на идеологията, която обвиняемият споделял с близки и други хора от кръга около организацията.

„Обвиняемият Теодор Велев вече е подсъдим и в производство срещу нападение и упражнено насилие върху непалски граждани. Насилието е упражнено в изпълнение на идеология, която споделя с баща си, брат си и още 40–50 човека, привличани за участие в пловдивския клон“, заяви Андреева.

В съдебната зала беше засегнато и убийството на Младежкия хълм. По думите на прокурора по делото има доказателства, че след престъплението част от хората от групата са се притеснили, че близостта на случилото се до мястото, където се събирали, може отново да насочи вниманието на полицията към тях. „Членовете са били притеснени, че престъплението е извършено до тяхното свърталище и че могат да попаднат в полезрението на полицията отново“, посочи Андреева.

Тя заяви още, че именно в нощта на задържането е била организирана среща с адвокат, който да даде съвет как да се държат при евентуален контакт с органите на реда. Прокуратурата подчерта и риска от извършване на ново престъпление. Според обвинението този риск е реален, а част от хората, свързвани с групата, се страхуват да дадат показания.

Тримата са обвинени за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Колев е привлечен като извършител, а Ивелин и Теодор Велеви - като негови помагачи. Съдът трябва да прецени дали да остави Колев в ареста и дали да уважи протеста на прокуратурата за по-тежки мерки спрямо бащата и сина.

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В заключение прокурор Андреева подчерта, че според държавното обвинение у обвиняемите се е създало усещане за безнаказаност, а сред част от последователите им те се възприемат като герои. По думите ѝ подобно поведение им носи популярност в социалните мрежи, лайкове и публичност, а същевременно може да насърчи и други лица към противоправни действия.

Именно заради това, както и заради преценката за реална опасност от извършване на ново престъпление, прокуратурата настоя съдът да определи и на тримата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.