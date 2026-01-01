Племената на Ураганите и Канарите ще се впуснат в безмилостен сблъсък за неприкосновеност в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Воините на Сините и Зелените ще трябва да преодолеят Виенското колело - ново предизвикателство за воля, сила и издръжливост, което ще изпита техните физически възможности.

Само най устойчивите и смели бойци ще се справят и ще поведат отбора си към победа, а загубилите ще трябва изберат кои двама от техните редици да бъдат изпратени на битка за оцеляване.

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Извън Арената почитателите на екстремния формат ще видят още първите пукнатини във водещата коалиция в Резиденцията и нови искри между новодошлата Добромира и останалите изгнаници на Блатото.

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Кое племе ще се спаси и кое ще се озове край лагерния огън на номинациите? Не пропускайте епизодите на екстремното риалити - тази седмица от понеделник до сряда от 20:00 ч. по NOVA.