Софийският градски съд заседава по наказателното дело от общ характер срещу бившия министър-председател и бивш лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Обвинението срещу него е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице.

Според държавното обвинение арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и бившата шефка на правителствената пресслужба Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. са неправомерни.

Задържането бе извършено по бързото производство от МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни.

В края на 2024 г. временният главен прокурор Борислав Сарафов поиска депутатския имунитет на Кирил Петков с мотив, че са събрани доказателства за превишаване на правата му като премиер. Според обвинението той лично е указвал и разпореждал на полицейски органи какви действия да предприемат около арестите.

През януари т.г. прокуратурата официално привлече Петков като обвиняем за престъпление по служба (чл. 282 от Наказателния кодекс). Делото влезе в Софийския градски съд, където поредица от полицейски служители и свидетели дадоха показания за събитията от онази вечер в Министерския съвет. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като „политически шантаж и поръчка“.

През юни 2025 г. Кирил Петков официално обяви, че подава оставка като народен представител и се оттегля от поста съпредседател на „Продължаваме промяната“. След оттеглянето си от парламента той прекрати прякото си участие в оперативната парламентарна политика.