Моторист на 47 години от Варна е загиналият при вчерашната тежка катастрофа в района на завод „Аркус“ край Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Моторист загина при катастрофа край Лясковец

По първоначална информация инцидентът е станал между лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж от Пловдив, мотор, управляван от 47-годишен мъж от Варна, и пътнически микробус, управляван от 50-годишен мъж от Провадия.

Според първоначалните данни мотористът е предприел маневра изпреварване на участък с непрекъсната линия от пътната маркировка, ударил се е в насрещно движещ се лек автомобил и след това в изпреварвания микробус. В резултат на това той е загинал на място.

Водачите на автомобила и микробуса са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На тримата са взети кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване и по случая се води досъдебно производство.