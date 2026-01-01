Украинският президент Володимир Зеленски осъди остро последните руски удари срещу Киев и други украински градове, като заяви, че те са доказателство, че Москва не се готви за никакви действителни стъпки към деескалация, съобщи ДПА.

Атаки срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като тероризъм навсякъде по света, написа Зеленски в платформата Екс в неделя. Той допълни, че при последните руски нападения е била повредена и резиденцията на посланика на Саудитска Арабия в Киев.

Украинският президент написа още, че атаките на Москва не преследват никакви военни цели. „Това е чисто и просто опит да пречупи хората и да нанесе колкото се може по-голяма вреда на обществото“, заяви той.

Зеленски обвини Русия, че заблуждава международната общност с фалшиви сигнали за мир, за да избегне тежки санкции или реакция от Запада. „Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе. Тя знае как да изпраща такива сигнали, за да забави сериозни стъпки от света в отговор на войната“, се казва в публикацията.

Украйна очаква ефективни решения от света и силен натиск от партньорите си, за да разбере Москва, че манипулативната дипломация „няма да ѝ позволи да продължи да печели все повече време за война и терор“, казва Зеленски.

Междувременно при атака на руски дронове е бил запален пазар край Киев. При нападението са загинали двама души, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Ройтерс.