Кола се вряза в понеделник в ограда на детска градина във Велико Търново.

Произшествието е станало около 18:00 часа на оживено кръстовище на изхода на града в посока София, предава NOVA .

За щастие няма пострадали - по това време не е имало деца на площадката, а по улицата не е имало и пешеходци. По първоначална информация, до инцидента се е стигнало след лек сблъсък между два автомобила.

„При идването ми на място видях една кола, която се е забила в оградата на детската градина. За щастие на всички нас, децата около 15 минути преди това са били прибрани от двора. Голяма част от тях са били взети, а останалите са останали в сградата на детската градина“. Това обясни директорът на ДГ "Иванка Ботева" Светла Георгиева.

Кола се вряза в ограда на детска градина във Велико Търново (СНИМКИ/ВИДЕО)

По първоначална информация до произшествието се е стигнало след ситуация между два автомобила. Единият от водачите е отнел предимството на другия, а при опит да избегне сблъсъка автомобилът е отклонил движението си и се е врязал в оградата.

„Обяснението на полицаите беше, че едната от колите отнема предимството на друга кола и за да избегне удар с другия автомобил, водачът се врязва в оградата на детската градина“, обясни Георгиева.

При удара са съборени и бетонни елементи от оградата. Няма ранени, като водачът на автомобила е бил силно уплашен. От Община Велико Търново заявиха, че оградата ще бъде възстановена в най-кратък срок. Участниците в произшествието имат застраховка, като след ремонта общината ще търси възстановяване на направените разходи по застрахователен ред.

Районът е особено натоварен, тъй като в близост се намират няколко детски и образователни институции - детските градини „Иванка Ботева“ и „Райна Княгиня“, детска ясла „Пролет“, Средно училище „Емилиян Станев“, Професионалната гимназия по електроника, както и четвърти корпус на Великотърновския университет и студентски общежития. „Много ви моля, уважаеми шофьори, карайте изключително внимателно“, отправи призив директорът на Дирекция "Образование" в община Велико Търново Бояна Долчинкова.

Според пътния експерт Иван Иванов кръстовището не е конфликтно, но водачите трябва да преминават през него с повишено внимание. „Напълно нормално кръстовище е. Организацията, според мен, е много добра - и за пешеходци, и за автомобили“, коментира той.

По думите му вероятно водачът, който се е врязал в оградата, се е уплашил при възникналата ситуация и е предприел рязка маневра. „Дамата, която е шофирала, явно от паника се е забила в оградата“, каза Иванов.