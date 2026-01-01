Вград Кочани, Република Северна Македония, се провежда поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство, предаде БНР.



Съдът разпитва вещите лица, които са изготвили експертизите за пътната катастрофа на 7 октомври миналата година на пътя Кочани - Щип, при която загина един човек. Пострада и 23-годишната Ива Михайлова, която местните власти спират да се лекува у нас.



Вещото лице, изготвило експертизата за пътната обстановка при инцидента, не е взело под внимание факта, че починалият в другата кола мъж е пътувал без колан, а в автомобила имало строителни материали, които са се разпилели при удара.

От друга страна, българските адвокати от защитата на Михайлова представиха международна експертиза, която, според адвокат Николай Димитров, показва:



"Ударът е настъпил в насрещната лента за движение, тоест другият автомобил е влязъл в лентата, в която се е движила нашата доверителка. Първопричина за настъпилото събитие е това, че е имало спрян полицейски автомобил".

Разследване, съмнения и протести около делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония



Ива Михайлова отново акцентира върху необходимостта да получи адекватно лечение, което не може да ѝ бъде осигурено в Северна Македония:



"Аз чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоуспокояващите вече не помагат".



Тя посочи, че не се чувства в безопасност:



"Държавата ме държи като заложник вече почти една година. Полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми".



В съда дойде лелята на Ива от Португалия - Елизабета Кушовска, която попита:



"Съдиите смятат, че тя няма необходимост да се лекува. Коя е причината. Значи ли, че нейната диагноза не е достатъчно сериозна или пък се прави, защото тя се декларира както българка?".



"Дали не се оказва политически натиск", зададе въпрос и адвокат Димитров, като предупреди, че ще отнесат въпроса до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.



За да подкрепят Ива, днес в съда отново бяха български депутати. На територията на Северна Македония не беше допуснат председателят на Комисията за българите в чужбина Ангел Георгиев от "Възраждане". Във фейсбук той написа, че причината са неплатени разноски по съдебно дело, водено срещу него, без да е информиран, че такова изобщо е заведено.

Към 20.00 часа съдията прекрати днешното съдебно заседание по делото и насочи следващото за 9 ноември.