Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди законосъобразността на избора на ДЗЗД „Чиста София“ за сметопочистването в столичните райони „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. С решението си от 20 октомври 2026 г. съдът оставя в сила произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и слага край на съдебния спор за петгодишния договор.

Предварителното изпълнение на процедурата позволи услугата по почистването в трите района да бъде осигурена, без да се изчаква окончателното приключване на делото. Според Столична община съдебното решение създава правна сигурност за дългосрочното изпълнение на договора.

„Това е още една важна съдебна победа за София. След месеци на трудности и съдебни спорове имаме сигурност за почистването на три района, които бяха сред най-тежко засегнатите от проблемите със сметосъбирането“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

По думите му в Зона 3 вече се извършват всички дейности по почистването, включително механизирано миене и метене на места, където досега подобни услуги не са били предоставяни.

Над 527 хил. евро санкции за сметопочистващите фирми

Столична община продължава работата по модернизацията на сметопочистването чрез нова техника, автоматизация и засилен контрол върху изпълнителите. От началото на 2026 г. са наложени санкции за 527 196 евро за неизпълнение на договорни задължения.

„Общината плаща само за реално свършена работа, а неизпълнението има последствия. Над половин милион евро санкции от началото на годината показват, че контролът е реален“, заяви Терзиев.

В район „Искър“ започна поетапна подмяна на старите метални контейнери с нови съдове от автоматизираната система „Норд“. Те са с по-голяма вместимост и затворена конструкция, която ограничава разпиляването на отпадъци. Междувременно в „Люлин“ и „Красно село“, където почистването се извършва от общинското дружество „Софекострой“, се проучват възможности за внедряване на автоматизирани камиони и контейнери.

Подготвят нова поръчка за централните райони

Кметът призна, че качеството на почистването все още не отговаря на очакванията във всички части на столицата. Особено предизвикателство остават централните райони, където услугата продължава да се извършва по временен договор.

Столична община подготвя нова обществена поръчка за Зона 1, която обхваща районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“. Предвиждат се по-високи изисквания към техниката, механизираното почистване, качеството на услугата и санкциите при неизпълнение.

По думите на Терзиев целта е през следващите месеци да има осезаемо подобрение и в тази част на София.

Общината отчита 220 млн. евро спестени средства

Решението за Зона 3 е част от по-широките усилия на Столична община за промяна на модела на управление на сметопочистването. Сред основните цели са повече конкуренция между фирмите, увеличаване на общинския капацитет и по-строг контрол върху разходването на публичните средства.

От общината посочват, че след отказа от сключване на дългосрочни договори на неизгодни цени са спестени 220 млн. евро за софиянци.

„Искам хората да виждат резултата и пред домовете си – по-чисти улици, по-добре обслужвани контейнери, повече механизирано почистване. В някои райони това вече се случва. В други имаме още работа“, заяви кметът.

Терзиев подчерта и значението на отговорното поведение на гражданите при изхвърлянето на едрогабаритни и строителни отпадъци. Според него трайното подобрение на чистотата изисква не само инвестиции в техника и контрол, но и активно участие на хората.