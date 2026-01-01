Трагедия в Драгоман - ученичка загина, блъсната от граничен полицай с положителна проба за алкохол, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 15 ноември. Полицай от ГКПП „Калотина“, който е блъснал с личния си автомобил 18-годишното момиче.

То е откарано в УМБАЛСМ „Пирогов“ с тежки наранявания и по-късно е починало. Тестът му е отчел 1,61 промила алкохол. Той е задържан.

По случая се води разследване по описа на Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура-София.

По време на извършване на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение и е отстранен от заеманата длъжност.

Той е назначен през 2021 г. и няма провинения и наказания по Етичния кодекс и правилата в МВР.

Не е допустимо служител на МВР да управлява превозно средство, употребил алкохол. Това заяви на брифинг директорът на РДГП старши комисар Светослав Костадинов.

От МВР съобщиха, че не толерират такова поведение на служители и към такива служители ще бъдат безкомпромисни. Законът ще се стовари с двойно по-голяма сила към всички служители, които нарушават правилата и извършват тежки нарушения и престъпления. Такива служители нямат място в нашето министерство, посочиха на брифинг от МВР.