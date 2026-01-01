Представете си как с няколко клика се пренасяте от дома си в свят, събрал усмивките и прозренията на творци от над 170 държави. Това вече не е просто мечта, а реалност благодарение на хората зад Музея на хумора и сатирата в Габрово, които създадоха дигитална платформа, за да споделят безценното си наследство с всички нас.

Проектът, наречен „Дигитален дом на хумора и сатирата“, предоставя онлайн достъп до произведения на изкуството, видеоистории и образователни ресурси. „Целта е да направим част от богатото художествено наследство на музея достъпно за публика от България и чужбина“, споделя пред Светлана Михайлова, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в музея. Така се създават нови възможности за откриване и изследване на колекциите, които вдъхновяват вече повече от половин век.

Зад тази инициатива стои огромен труд по съхраняването на историята. Фондът на музея наброява над 37 500 художествени произведения и 30 000 библиотечни единици. Само колекцията от карикатури включва около 23 500 творби – хиляди лични истории и обществени коментари, уловени от ръката на художника. Сега 5000 от тях са представени в двуезичен каталог, който позволява на всеки – от ученика до изследователя – да проследява тематични и художествени връзки.

„И накрая...без задръжки“: Габрово отново се превърна в уникална столица на хумора, смеха и сатирата (СНИМКИ/ВИДЕО)

Но това не е просто архив. Платформата е жив организъм, който разказва истории. Видеоцикълът „Усмихнати хроники“ в седем епизода ни среща с творци и изследователи като художника Христо Стойчев, проф. Ян Хованец от университета „Масарик“ в Бърно и д-р Павел Плоски, директор на Музея на карикатурата във Варшава. Рубриката „Истории от фонда“ пък превръща всяка карикатура, рисунка или фотография в отправна точка към по-широк разказ за изкуството и времето, в което е създадена.

Най-вдъхновяващата част от проекта е може би погледът към бъдещето. Образователните програми „Куфар със смях“ и „Отвъд рамката“ са създадени специално за деца и младежи. Те използват интерактивни методи, за да насърчат наблюдателността и критическото мислене, превръщайки изкуството в игра и откривателство. Платформата е замислена да бъде достъпна и за възрастни хора, както и за публики със специфични потребности, показвайки, че смехът и изкуството наистина не познават бариери.

С реализирането на „Дигитален дом на хумора и сатирата“ музеят в Габрово не просто показва колекцията си. Той създава мост между поколения и култури, доказвайки, че зад всяка творба стои човешка история, която вече може да достигне до всеки дом, независимо от географските и езиковите граници.