Проби, върнати на Земята от китайската сонда „Чанъе-6“, разкриват подробности за най-големия кратер на Луната – Южен полюс – Айткен, пише сайтът Юнивърс тудей.

Една от най-забележителните особености на Луната е такава, че не можем да я виждаме редовно, поне не изцяло. Басейнът Южен полюс – Айткен (South Pole-Aitken, SPA) е един от най-големите, най-старите и най-дълбоките ударни кратери на естествения ни спътник. Доскоро той можеше да бъде наблюдаван само отдалече, и то само когато бяха изпращани орбитални апарати към обратната страна на Луната, която никога не се намира в пряка видимост от Земята.

В последно време Китай активно изпраща спускаеми апарати и роувъри на това място. Нова публикация в сп. „Сайънс адвансис“ описва подробно реалните проби, върнати на Земята от мисията „Чанъе-6“, и ги съпоставя с данните, събрани на място от мисията „Чанъе-4“ и нейния луноход.

В комбинация тези сведения разкриват пълната геоложка история на мащабните сблъсъци, довели до формирането на басейна, и дават известна представа за възрастта на други ударни кратери, разпръснати из цялата Слънчева система.

Усещането за мащаб и време помага за по-доброто разбиране на басейна Южен полюс – Айткен. Диаметърът му е приблизително 2200 километра, а дълбочината му достига до 10 километра – много по-голяма от дълбочината на всеки съпоставим обект на нашата планета.

От дълго време астрономите и планетарните учени спорят колко стар е този кратер, като оценките варират от 4,35 милиарда години до около 4,2 милиарда. Авторите на новата публикация се надяват да разрешат това несъответствие.

Двете половини на Луната – тази, която е обърната към нас, и обратната ѝ страна – изглеждат много различни по отношение на своите характеристики. Близката страна е покрита с гладки, тъмни равнини, наречени „морета“, докато далечната страна има много повече кратери, почти никакви вулканични равнини и по-дебела кора. Това различие, известно като „лунна дихотомия“, затруднява учените от години. За да го обяснят, мнозина обръщат поглед към басейна Южен полюс – Айткен.

Той се е образувал по време на мощен древен сблъсък, който е пробил кората на обратната страна и е разкрил подповърхностни скали, останали погребани още от образуването на Луната. Главният кратер обаче не е единственият в района. Върху него са се формирали различни по-малки кратери. Сред тях са кратерът Фон Карман, където кацна сондата „Чанъе-4“ със своя роувър „Юйту-2“ („Нефритен заек“), и басейнът Аполо, където се спусна „Чанъе-6“ и който е създаден от отделен удар.

Комбинирайки данните от лунохода на мисията „Чанъе-4“ с тези от около един грам от общо двата килограма проби, върнати на Земята от мисията „Чанъе-6“, и използвайки компютърни симулации, изследователският екип е възстановил хронологията на ранната история на бомбардировките на Луната.

Основният момент е образуването на басейна Южен полюс – Айткен преди около 4,34 милиарда години – само няколкостотин милиона години след формирането на самата Слънчева система.

Басейнът Аполо изглежда се е образувал преди около 4,2 милиарда години, което дава окончателен отговор на въпроса защо предишните оценки за възрастта на басейна Южен полюс – Айткен са варирали от 4,35 милиарда години до около 4,2 милиарда години.

Макар да е ценно да се познава историята на сблъсъците на Луната, настоящото изследване има значение и за други кратери на други планети. Чрез тяхното преброяване и определянето на възрастта им посредством радиометрично датиране учените могат да установят кога са настъпвали периоди на интензивни бомбардировки от астероиди във вътрешните части на Слънчевата система. Това от своя страна предоставя потенциални доказателства за траекториите, по които са се движили гигантските планети в ранните етапи на орбиталната си история.

С оглед на всичко това басейнът Южен полюс – Айткен остава основна цел за бъдещи изследователски мисии.