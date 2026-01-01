Само на 12 години момиче от Монтана роди първото си дете, а случаят предизвика широк обществен отзвук през изминалата седмица. Баща на новороденото е 16-годишно момче, а според информация от лекарите в местната болница двамата живеели заедно от три години. Случаят отново постави въпроса за ранното майчинство, а медицинските специалисти представиха и тревожни данни за броя на малолетните и непълнолетните родилки в региона.

12-годишно момиче роди в Монтана, бащата на бебето е на 16 години

С усмивка и радост 46-годишният дядо Танко Асенов от монтаския квартал „Кошарник“ показва внучката си. Бебето е родено от 12-годишната му дъщеря.

„Радвам се, как да не се радвам. Това ми е внуче, това ми е дъщерята”, казва Танко пред NOVA.

По думите му връзката между дъщеря му и 16-годишното момче започнала още в училище. Семейството обаче разбрало за бременността, когато тя била на 11 години.

„Аз знам, че тя отива да учи. На 11 години е забременяло момичето. Не е нормално, грешка е, но какво да правим. Ние излизаме да работим и знаем ли е тя какво прави”, казва Танко.

Институциите се заеха с 12-годишната родилка от Монтана, обучават я в родителски умения

Бащата твърди, че първоначално дъщеря му продължила да се прибира вкъщи, но след като станало ясно, че е бременна, семейството я оставило да живее при момчето. Сега Танко не одобрява възможността дъщеря му и бебето да бъдат настанени в специализирана институция в Монтана. Настоява да се върнат в семейния дом.

„Да си се прибере тук при нас. Имат хората удобства, има кой да го гледа. Ние имаме и никога няма да ги остави нищо, че е мъничка”, казва Танко.

Той самият има седем деца, като момичето е най-малкото дете. Бащата приема и връзката на дъщеря си с 16-годишното момче и заявява, че подкрепя съвместното им съжителство.

„Одобрявам, щом го иска момичето. Учила е, мисля, до 4 клас. След това не иска повече”, казва Танко.

По случая работят и социалните служби, които следят ситуацията около майката и новороденото. Прокуратурата също е ангажирана и извършва проверка по случая.

12-годишната родилка ще бъде изписана в понеделник, обясни доктор Снежана Христова, акушер-гинеколог в Монтанската болница.

Припомняме, че социалните служби са направили обстоен преглед на случая. Малолетната майка и бебето ще бъдат настанени в звено „Майка и бебе“.

От отдел „Закрила на детето” в Монтана обясниха, че след регистриране на случая веднага е свикан Координационен механизъм за деца, жертви на насилие. На срещата са присъства прокурор от Районната прокуратура – Монтана, представител на Районното управление на полицията, на Център за обществена подкрепа и на отдела „Закрила на детето”.

„Взе се решение майката, заедно с бебето да бъдат насочени в звено „Майка и бебе”. Това е комплекс за предоставяне на социални и здравни услуги, където ще бъде подкрепена и обучена в родителски умения”, обясни Светлин Георгиев, началникът на отдел „Закрила на детето” в Монтана.

По думите му в дома на момчето има стая със задоволителни битови условия.