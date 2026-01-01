Движението през граничен пункт „Гюешево“ в посока Република Северна Македония е временно преустановено от 9:00 ч. днес заради почистване на граничния пункт „Деве баир“ от властите на Република Северна Македония. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Кюстендил.

Оттам уточниха, че към момента преминаването през пункта е преустановено и в двете посоки.

Зимна обстановка у нас: Затворени пътища, евакуирани шофьори и села без ток

Във връзка с ограничението Областното пътно управление организира обособяването на временни паркинги, на които товарните автомобили да изчакват възстановяването на трафика.

По-рано днес от Областната администрация съобщиха, че няма ограничения за движението по пътищата в област Кюстендил въпреки продължаващия снеговалеж и усложнената зимна обстановка.