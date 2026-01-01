На територията на Столична община метеорологичната обстановка е е при температура около 1°С, облачно време и обилен снеговалеж. Още преди започване на валежа Столичната община беше в готовност за реакция. С падането на първия сняг незабавно започнаха обработки срещу заледяване и снегопочистване. На терен днес работят 92 снегопочистващи машини, съобщиха от пресцентъра на общината.

Извършени са обработки със смеси против заледяване в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“, както и по Южната дъга на Софийския околовръстен път – в участъци от 9-и до 15-и километър включително.

В районите „Панчарево“, „Витоша“ и „Кремиковци“ е извършено както разпръскване на смеси против заледяване, така и избутване на снежна маса. Обработени са опасни и стръмни участъци с цел осигуряване на безопасно движение.

На територията на Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване по двата основни планински пътя – кв. „Бояна“ – „Златни мостове“ и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“, с 6 машини.

Към момента на терен работят 92 снегопочистващи машини, както и 6 машини в Природен парк „Витоша“, които продължават обработките при необходимост.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и обслужват обичайните си маршрути. В с. Лозен, район “Панчарево” автобус № 185 временно не обслужва последните две спирки от маршрута.

Екипите на Столичната община продължават да следят метеорологичната обстановка и ще реагират своевременно при необходимост.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост и повишено внимание.