Иска ли ви се понякога да избягате от хората, града, задачите и изобщо от ежедневието си и да се „скриете“ в забравата на някое малко далечно село?

Подтикната от подобно желание, наскоро се озовах, по-скоро случайно, отколкото целенасочено, в сгушеното по поречието на Струма село Раждавица. Името му идва от глагола „ражда“ и носи смисъла на „плодородно място“.

До 1989 г. се наричало Ръждавица. Според легенда, преди много години в една от пещерите в околностите на селото разбойници скрили съкровище. След време то било намерено от човек, който прибрал златото, а на негово място оставил ръждясали метални отпадъци. Когато разбойниците се върнали, видели ръждясалото си имане и възкликнали: „Какво място, тук дори златото хваща ръжда“.

DarikNews.bg

Според други произходът на името идва от съществителното „ръжда“, на която напомня цветът на почвата и скалите в селото.

Коя от двете истории е по-близо до истината? Дали е така, или не, с голяма доза сигурност могат да ви кажат в Етноцентър „Старата Череша“. Там не само ще чуете историята на селото, но и може да разгледате изложба на местни билки, музей, пазещ писмената история на селото, автентична обстановка, допълнена, при желание от ваша страна, от присъствието на баба, въртяща кори за зелник.

В селото има място за отсядане, но е подходящо и за еднодневна разходка. Магазин, работещ всеки ден, ще покрие необходимостите на непретенциозния гост, ако той не търси чиа и амарант.

Действащото читалище „Светлина“ има впечатляваща библиотека с над 6000 заглавия, а началното училище „Св. св. Кирил и Методий“ още пали светлината на знанието на най-малките.

Село Раждавица е отлична възможност за градскиte деца да се докоснат до различни занаяти / FB/Етноцентър Старата Череша - Фурната

Село Раждавица е отлична възможност за днешните градски деца да се докоснат не само до различни занаяти, но и да видят какво представляват диканята, хромелът, фурната за хляб и маза, пълна с лютеница и сладко, както и какви ли още не типични селски „потайности“.

Защо потайности? Защото за повечето от тях можем да прочетем в интернет, но когато видим как се прави на практика, усещането е съвсем друго.

В Етноцентър „Старата Череша“ могат да ви покажат как се прави зелник, например / FB/Етноцентър Старата Череша - Фурната

Аз например видях какъв майсторлък е нужен за приготвянето на зелник и разбрах, че приготвянето му не включва непременно зеле, а по-скоро сезонни зелении. Ако пък отидете там днес, 28 ноември, ще видите как се правят баница и боза. Но не типичната баница, която всяка баба ще ви направи, а конкретна раждавичка баница, изпечена както са я пекли и преди 100 г.

А ако от кулинарните традиции се върнем още по-назад във времето, ще открием и други следи от миналото – например къщи, построени през 1929 г. и напомнящи за живота на селото през отминалите десетилетия.

Църквата „Успение Богородично“ в Раждавица Уикипедия/Randona.bg

Местната църква „Успение Богородично“ също има дълбоки корени – построена е още през 1600 г. и реновирана и разширена през 1935 г., за да побира всички енориаши. По това време селото е населявано от над 1200 души. Към днешна дата там са останали едва около 200 жители.

Будната им памет, гостоприемство, спокойствие и умения обаче са от онези неща, които прибираш със себе си у дома и които не ти позволяват да забравиш селото бързо.