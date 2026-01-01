Световната здравна организация (СЗО) предупреди за опасността от повторно разпространение на морбили въпреки резкия спад на смъртността от заболяването от 2000 г. насам, предаде ДПА.

В годишния си доклад за морбили здравната агенция на ООН обърна внимание на отслабващия имунитет на населението в Северна и Южна Америка и ниските нива на ваксинация в някои части на Европа.

През миналата година СЗО е регистрирала 59 големи огнища на морбили в световен мащаб. По оценки на организацията 9,8 милиона души са се заразили със заболяването, което представлява спад със 74% спрямо 2000 г. Броят на починалите е намалял с 91% до 72 000 души.

СЗО определи като тревожен факта, че САЩ, Мексико и Боливия наскоро загубиха статута си на държави, в които морбили е елиминиран.

„Морбили не прощава самодоволството. Държавите, които бяха елиминирали заболяването, сега губят този статут. Елиминирането не е крайна цел. То трябва да бъде защитавано чрез поставянето на две дози ваксина на всяко дете, навсякъде“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

В САЩ министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши многократно е поставял под съмнение ваксинацията.

СЗО обърна внимание и на изключително ниския ваксинационен обхват срещу морбили в някои европейски държави.

Данните на организацията показват, че в Черна гора например едва 13% са получили първата доза от ваксината при средно равнище от 84% в световен мащаб.

Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия и Румъния също са значително под средното световно равнище.

Медицински организации в Югоизточна Европа предупреждават, че част от населението отказва да ваксинира децата си поради недоверие, подхранвано от дезинформация.

Организациите изтъкват и ролята на социалните мрежи за разпространението на конспиративни теории.