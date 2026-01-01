Застоят и спадът във ваксинационното покритие срещу морбили през последните години са довели до рязко увеличаване на разпространението на заболяването в световен мащаб, като през 2023 г. са регистрирани приблизително 15,6 милиона случая и 118 000 смъртни случая, пише АПА, позовавайки се на резултатите от международно изследване, обхванало 204 държави и публикувано в списание Nature Medicine.

Възраждането на заболяването е свързано основно с недостатъчния обхват на имунизационните програми и колебанията относно ваксините, включително в държави с високи доходи, посочват авторите на проучването, ръководено от епидемиолога Бен Сарториус от Университета на Вашингтон.

Между 1990 и 2019 г. глобалната заболеваемост от морбили е намаляла с около 80 процента, а смъртността - с приблизително 90 процента. След 2020 г. обаче тенденцията се обръща. В периода 2019-2023 г. броят на случаите се е увеличил с около 40 процента, а смъртните случаи - с 12 процента.

Според изследователите развитието на епидемичната обстановка следва с известно закъснение промените във ваксинационното покритие. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва най-малко 95 процента от населението да бъде имунизирано с две дози ваксина срещу морбили, за да се предотврати устойчивото разпространение на вируса.

Делът на децата, получили първата доза ваксина срещу морбили, е нараснал от 67,2 процента през 1990 г. до 83,6 процента през 2019 г., но впоследствие е намалял до 81 процента през 2023 г. При втората доза се наблюдава увеличение от 14,4 процента през 1990 г. до 71,4 процента през 2023 г.

Морбили остава едно от най-честите предотвратими чрез ваксинация инфекциозни заболявания при децата, особено в страните с ниски доходи. Въпреки постигнатия през последните десетилетия напредък, недостатъчният имунизационен обхват създава условия за нови епидемични взривове.

Особено показателна е ситуацията в САЩ, където през последните години се отчита значително увеличение на случаите. Според публикация в Journal of the American Medical Association (JAMA) към 23 октомври в щата Пенсилвания са регистрирани 1338 случая на морбили - най-високият брой за един щат от 1991 г. насам. Заболяването е довело до 255 хоспитализации и шест смъртни случая, два от които при деца.

В Ню Йорк наскоро беше съобщено за смъртен случай на дете, свързан с морбили - първият подобен случай в щата от 30 години насам.

През миналата година в САЩ са регистрирани около 2300 случая на морбили, спрямо приблизително 1300 през 2019 г. По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията броят на случаите в страната е достигнал близо 4600 към 23 октомври тази година.

Здравните експерти предупреждават, че намаляването на ваксинационното покритие създава предпоставки за възстановяване на широко разпространение на заболяването дори в държави, които преди години са постигнали елиминирането му.