Нападение над български футболни привърженици, ранени на стадион „Велодром“, разтърсващи свидетелства, дипломатически реакции, две разследвания във Франция и протест пред френското посолство в София. Това е равносметката от събитията, които превърнаха футболния двубой между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ от Лига Европа в случай с международен отзвук.

По официални данни 11 български граждани са пострадали при насилието във френския град на 26 ноември. Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Ден по-късно България поиска отговорност за случилото се, френската прокуратура започна две разследвания, а ПФК „Левски“ обяви, че ще подаде официална жалба.

Почетният консул в Марсилия: Българските фенове са демонстрирали провокативно поведение, отправяли са нацистки жестове

Междувременно се появиха и противоречиви твърдения за поведението на част от българските запалянковци. Докато френските власти разследват предполагаеми провокации, от „Левски“ категорично отхвърлят опитите да се прехвърли колективна вина върху пострадалите.

БГНЕС

От футболен празник до сцени на насилие: Какво се случи на „Велодром“?

Вечерта на 26 ноември трябваше да бъде поредният футболен празник за привържениците на „Левски“, пропътували хиляди километри, за да подкрепят своя отбор срещу „Олимпик“ (Марсилия).

Вместо това минути преди началото на срещата напрежението по трибуните ескалира до физическо насилие.

Според информация, разпространена от френските медии и прокуратурата в Марсилия, около десет минути преди първия съдийски сигнал стотици привърженици на домакините напускат Южната трибуна и се насочват към трибуна „Жан Буен“, където се намират и български запалянковци.

По свидетелски разкази по трибуните политат бутилки и сигнални ракети, а част от българските привърженици са нападнати физически.

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Кадри от стадиона, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха силна обществена реакция в България.

Френската посланичка у нас Мари Дюмулен по-късно потвърди, че насилието е започнало от френска страна. По думите ѝ френската полиция се е намесила във вътрешността на стадиона, което е позволило прекратяването на нападенията и продължаването на футболната среща.

Още в първите часове след случилото се обаче възникнаха въпроси дали предприетите мерки за сигурност са били достатъчни и защо не е предотвратено нахлуването на агресивни привърженици към българските фенове.

БГНЕС

Викторио и Богомила: Историята зад кадрите, които разтърсиха България

Сред най-тежките свидетелства за случилото се е разказът на Викторио Колев и Богомила Жекова, които попадат сред нападнатите на стадиона.

Кадрите показват как мъжът се опитва да предпази жената до себе си, като застава пред нея и поема ударите.

Пред NOVA двамата разказват, че са попаднали в капан след противоречиви указания от стюардите. Част от служителите ги насочвали към охранявания сектор заради ескалиращото напрежение, докато други възпрепятствали преминаването им.

Викторио се опитал да предпази Богомила с тялото си, но след множество удари изгубил съзнание.

По думите на пострадалия той е получил мозъчен кръвоизлив и фрактура на черепа. Той разказва, че е научил за тези диагнози след направено изследване в болница.

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Богомила също е била удряна. В разказа си тя споделя, че през цялото време е мислела за Викторио и за двете си деца.

Двамата заявяват, че най-голямото им желание е да се приберат живи и здрави при семействата си.

Историята им се превърна в един от най-силните човешки символи на случилото се в Марсилия – вечер, в която подкрепата за любимия отбор отстъпва място на борбата за собствената безопасност.

11 пострадали българи: Какво е състоянието им?

На 27 ноември Министерството на външните работи предостави актуални официални данни за ранените.

По информация на ведомството пострадалите български граждани са общо 11, като шестима са транспортирани до болнични заведения. Останалите петима са получили медицинска помощ на място.

От МВнР уточниха, че според получената последна информация няма данни за тежко пострадали сънародници.

След посещение на представител на българската консулска служба в болница в Марсилия е потвърдено, че настанените там наши граждани са в стабилно състояние и без опасност за живота.

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Част от пациентите остават под медицинско наблюдение, а състоянието на всички потърсили помощ продължава да се проследява.

Остава обаче въпросът за разминаването между официалната обща оценка и разказа на Викторио за установени мозъчен кръвоизлив и черепна фрактура. В публикуваната информация не се съдържа достатъчно подробна медицинска справка, която да позволи самостоятелна преценка за състоянието на всеки пострадал.

Генералното консулство на България в Лион поддържа връзка с френските институции още от началото на инцидентите. През нощта на дежурния телефон са постъпвали сигнали от пострадали и техни близки.

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В Марсилия са изпратени и български консулски представители, които да съдействат на сънародниците ни.

Вече се обсъждат и възможностите за тяхното завръщане в България, но конкретна дата за прибирането на всички пострадали не е обявена.

Две разследвания във Франция: Проверяват и действията на български фенове

Докато в България нараства общественото възмущение, прокуратурата в Марсилия обяви началото на две отделни разследвания.

Първото е за умишлено причиняване на телесни повреди при утежняващи обстоятелства, включително използване на оръжие, действия на група лица и извършване на престъплението на територията на спортно съоръжение.

Според френската прокуратура насилието, предмет на това разследване, е било предприето по инициатива на привърженици на марсилския клуб.

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Второто разследване е за предполагаемо подбуждане към омраза, свързано с твърдения за нацистки поздрави и провокативно поведение от страна на отделни български фенове.

За подобни прояви говори и почетният консул на България в Марсилия Мирей Мартен.

По думите ѝ част от българските запалянковци са демонстрирали провокативно поведение, включително отправяне на нацистки жестове. Тя уточнява, че информацията ѝ е предоставена от местната полиция и че не твърди да е станала лично свидетел на тези действия.

Мартен съобщи и за други прояви на напрежение в града, включително около място за настаняване на български граждани.

Тези твърдения са обект на проверка и не представляват установена вина на конкретни лица.

Съществуването на разследване за предполагаеми провокации не отменя необходимостта от установяване и наказване на извършителите на физическото насилие. Двете производства имат различен предмет и тепърва трябва да изяснят действията на участниците.

„Боли ни. Бесни сме. Извинявайте“: „Левски“ обяви официална жалба

На фона на разследванията ПФК „Левски“ публикува емоционална официална позиция.

Обръщението към привържениците започва с думи на съжаление и гняв:

„Трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте.“

От клуба заявяват, че отговорността за сигурността на гостуващите запалянковци е била на френските власти и „Олимпик“ (Марсилия), които според ръководството не са изпълнили задълженията си.

„Футболът трябва да бъде празник, а не гладиаторска арена, на която човек да се страхува за живота си“, подчертават от „Левски“.

Клубът изразява и сериозни опасения, че нападенията може да са били предварително организирани и планирани. Това е позиция на ръководството, а не установено към момента заключение на разследващите органи.

Особено остро е недоволството от действията на организаторите и своевременността на намесата на органите на реда.

От „Левски“ категорично отхвърлят опитите на част от френските медии да поставят всички български привърженици под общ знаменател и да представят пострадалите като извършители на насилието.

Ръководството обяви, че ще подаде официална жалба и ще използва наличните правни и дисциплинарни механизми, за да настоява за наказателна отговорност на виновните и съответните санкции.

От клуба уверяват, че поддържат постоянен контакт с пострадалите и им оказват съдействие за лечението и прибирането им у дома.

БГНЕС

България изпрати дипломатическа нота: Намесиха се Радев и Макрон

Инцидентите предизвикаха реакция и на най-високо държавно ниво.

Министерството на външните работи изпрати официална нота до Франция, с която поиска компетентните власти да изяснят обстоятелствата около нападението и да потърсят отговорност от извършителите.

Премиерът Румен Радев проведе разговор с френския президент Еманюел Макрон.

След него Радев обяви, че двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Той благодари на френския държавен глава за личната му ангажираност и за предприетите мерки.

По информация, представена по-късно от френската страна, Макрон е уверил българския премиер, че нападенията няма да останат ненаказани.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също потърси контакт с френския си колега Лоран Нунес и поиска информация за действията на полицията и установяването на участниците в нападението.

Българските власти настояват за яснота както относно извършените престъпления, така и относно организацията на сигурността на стадиона.

Френската посланичка у нас: Насилието е започнало от френска страна

На 27 ноември посланичката на Франция в България Мари Дюмулен направи специално изявление.

Тя осъди категорично насилието срещу българските запалянковци и изрази солидарност с ранените и техните семейства.

Дюмулен потвърди, че физическото насилие е започнало от френска страна.

Посланичката обясни, че срещата е била определена като потенциално рискова, но липсата на предишни сблъсъци между привържениците на двата клуба не е давала основание да се очаква нападение от подобен мащаб.

Според нея за мача са били предприети необходимите мерки за охрана. Тя посочи, че сигурността във вътрешността на стадиона е отговорност на футболните клубове, а френската полиция се е намесила, за да прекрати насилието.

Позицията ѝ се разминава с оценката на „Левски“, според която защитата на българските привърженици е била недостатъчна.

Дюмулен посочи, че френската прокуратура вече работи по двете разследвания, и увери, че събраните доказателства ще бъдат предоставени на правосъдието.

Тя отправи и послание за приятелството и партньорството между България и Франция, като изрази увереност, че двете държави ще преодолеят последиците от случилото се.

Единодушна декларация на парламента, но и политически спор

В България нападението над футболните привърженици предизвика рядко срещано единодушие по отношение на необходимостта от разследване.

Народното събрание прие декларация със 185 гласа „за“, внесена от депутати от всички парламентарни групи.

С нея парламентът осъди насилието срещу български граждани и изрази солидарност с пострадалите и техните семейства.

Народните представители настояха за пълно и безпристрастно разследване от френските власти, за проверка на организацията и мерките за сигурност и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици.

Отправен беше и призив към УЕФА да проведе независимо разследване и да наложи най-строгите приложими санкции.

Единството в осъждането на насилието обаче не предотврати политическия спор около реакцията на премиера Румен Радев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и представители на „Демократична България“ разкритикуваха Радев за благодарностите му към френския президент във връзка с оказаната помощ и мерките за сигурност.

Борисов поиска тежки санкции срещу „Олимпик“ (Марсилия), включително отстраняване от европейските турнири, анулиране на мача и присъждане на служебна победа за „Левски“.

От „Демократична България“ също поставиха въпроса как може да се говори за гарантирана сигурност при положение, че български привърженици са били нападнати на стадиона.

Критики към организацията и реакцията на институциите отправиха и представители на други политически сили.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова осъди агресията, като подчерта, че спортът трябва да обединява хората, а не да се превръща в повод за омраза и насилие.

Гневът стигна до София: Протест пред френското посолство

Докато институциите обменяха официални позиции, десетки граждани и привърженици на „Левски“ излязоха на протест пред френското посолство в София вечерта на 27 ноември.

Демонстрантите настояха за установяване на извършителите, наказания за виновните, санкции срещу френския клуб и обезщетения за пострадалите.

Движението по улица „Оборище“ беше затворено, а в района имаше засилено полицейско присъствие.

БТА

Протестиращите носеха шалове и тениски на „Левски“ и отправяха скандирания с искане за справедливост.

Сред исканията им беше и възможността френският клуб да бъде подложен на сериозни дисциплинарни санкции, включително дисквалификация.

БТА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов също призова УЕФА да предприеме категорични действия.

От Бългaрския футбoлен съюз заявиха, че поддържат контакт с компетентните институции и настояват за установяване на всички извършители.

Междувременно УЕФА назначи инспектори, които да извършат дисциплинарно разследване на инцидентите и да проучат наличните доказателства.

Към момента обаче не са обявени окончателни дисциплинарни решения или санкции.