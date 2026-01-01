Стотици ултраси на Олимпик Марсилия нахлуха в сектора на привържениците на Левски и нападнаха български фенове преди двубоя между двата отбора от петия кръг на Лига Европа. По трибуните бяха хвърляни факли, а имаше и удари по привърженици на „сините“. От телевизия MAX Sport съобщиха, че фенове на Левски са откарани в болница, предава БТА.

БГНЕС

На терена българският шампион загуби с 0:1, но Светослав Вуцов спаси втора дузпа за домакините.

Excusez moi du terme mais ça part en couilles #OMLEVSKI https://t.co/qP59cfPLx5 — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) November 26, 2026

Представители на Олимпик Марсилия и Левски са провели спешна среща с делегата на УЕФА на почивката на двубоя между двата отбора от Лига Европа заради нападенията над фенове на „сините“ преди първия съдийски сигнал.

Между 200 и 300 привърженици на марсилци са атакували гостуващия сектор преди мача. Сред пострадалите има жени, както и представители на ръководството на българския шампион.

БГНЕС

По време на разговора е била обсъдена възможността мачът да бъде временно прекратен. В крайна сметка срещата е продължила по предварителния график.

Междувременно стана ясно, че феновете на Левски – около 500 души, ще останат на стадиона приблизително два часа след края на мача. Мярката е взета заради нападенията по-рано.

Юношеският отбор на „сините“, който по-рано загуби от връстниците си от Марсилия, е бил изпратен към летището преди края на двубоя между мъжките тимове.

„УЕФА, гледаш ли? Фенове на „Левски“ бяха бити варварски насред Марсилия! Резултатът в такива дни е най-маловажното нещо…“, написаха от клуба малко след последния съдийски сигнал на „Велодром“.

Министерството на външните работи категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия. Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Това се казва в позиция на МВнР.

„Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите. МВнР ще изпрати нота до френската страна, с която ще настояваме за пълно разследване на случилото се", съобщиха от външното ни министерство.

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани.

Президентът Илияна Йотова поздрави българския национален отбор по баскетбол за победата над Дания и осъди нападенията срещу привържениците на „Левски“ в Марсилия.

В публикация тя направи паралел между подкрепата на публиката за националния баскетболен отбор в София и тази на феновете на „сините“, пътували до Франция за мача с Олимпик Марсилия. Йотова определи кадрите от нападенията като потресаващи и подчерта, че всеки трябва да може да подкрепя любимия си отбор, без да се страхува за сигурността си.

Държавният глава пожела бързо възстановяване на пострадалите и призова френските власти да изяснят обстоятелствата около инцидентите и да потърсят отговорност от извършителите. Тя настоя и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

„Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо!“, заяви Илияна Йотова.

Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион “Хейзел”! Това заявява лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на страницата си във Фейсбук по повод на кадри от футболната среща между отборите на Левски и Олимпик Марсилия тази вечер.

БГНЕС

Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия, пише Борисов. Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион, добавя той и пита къде е френската полиция, охраната на стадиона, както и УЕФА. Борисов задава въпроса как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие.

БГНЕС

Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани, пише лидерът на ГЕРБ. Той изразява пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелава бързо възстановяване на пострадалите., заявява Бойко Борисов във Фейсбук.

По-рано стана ясно, че трима фенове на „Левски“ са пострадали при нападение от привърженици на „Олимпик“ (Марсилия). Случаят е станал в навечерието на двубоя между двата отбора от основната фаза на Лига Европа, информира NOVA.

Инцидентът се е разиграл в сряда вечерта в района на хотела, в който българските привърженици са били настанени в центъра на френския град.

Преди пътуването феновете на „Левски“ получили предупреждение да не носят клубни отличителни знаци. По думите на потърпевшите те са спазили указанията, но на различни места в Марсилия имало местни запалянковци, които търсели контакт с българите и провокирали напрежение.

„Бяха с палки, показваха, че имат ножове, причакаха ни и ни питаха от кой отбор сме, българи ли сме. Ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима души, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки тръгнаха да тичат, запалиха сигнални ракети“, разказа Йордан Трифонов.

Няма данни за тежко пострадали. Двама от феновете са посетили болница за преглед, след което са били освободени.