Върховният касационен съд (ВКС) разглежда днес жалбата на частните обвинители срещу присъдата от 10 години затвор за Джунейд Д., осъден за тежката катастрофа на Околовръстното шосе в Пловдив през 2025 г. При инцидента загинаха Тодор Пушков, съпругата му Мария и 14-годишната им дъщеря Теодора.

Делото е насрочено за 9:00 часа в Съдебната палата в София. То е образувано срещу решението на Апелативния съд в Пловдив от 16 юли 2026 г., с което е потвърдена изцяло присъдата на Окръжния съд.

С решение от 24 февруари 2026 г., постановено след съкратено съдебно следствие, Джунейд Д. е осъден на 10 години лишаване от свобода и 12 години лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

БГНЕС

Междувременно близки на загиналото семейство и граждани се събраха на протест в подкрепа на семейството. Демонстрацията, подкрепена от сдружение „Ангели на пътя“, започна в 8:00 часа на стълбите пред Съдебната палата.

Близките призовават обществото да покаже съпричастност към по-малкото дете на загиналото семейство и към неговите близки.

Докладчик по касационното дело е съдия Виолета Магдалинчева.