Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на товарния автомобил в катастрофата с трима загинали на околовръстния път на Пловдив, съобщиха от държавното обвинение.

Според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче, като деянието представлява особено тежък случай.

В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството - седемгодишно момиче, която е оцеляла при инцидента и в момента е в болница в тежко състояние.

Фатална катастрофа край Пловдив: Загинаха трима души от едно семейство, дете е тежко ранено

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство с акт на Окръжна прокуратура – Пловдив. Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавната агенция „Автомобилна администрация“.

На 28 ноември прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, извършват се активни действия по разследването.

Сигналът за тежкия инцидент е подаден в полицията в 23:10 ч. снощи чрез тел. 112. По първоначални данни товарен автомобил МАН, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Фолксваген“.